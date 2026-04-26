Cháy lớn tại Khu kinh tế Nhơn Hội, Gia Lai

  • Chủ nhật, 26/4/2026 11:00 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Xuất hiện đám cháy lớn, những cột khói đen bao trùm tại một nhà máy thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) chưa rõ nguyên nhân.

Cận cảnh đám cháy tại Khu kinh tế Nhơn Hội Sáng 26/4, tại một nhà máy thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) xuất hiện đám cháy lớn với những cột khói đen cao hàng chục mét, bao trùm.
Sáng 26/4, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại một nhà máy thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) xuất hiện đám cháy lớn với những cột khói đen cao hàng chục mét, bao trùm.
Tại hiện trường, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ và phương tiện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai đang nỗ lực dập lửa, cứu hộ.
Nhà máy, nơi xảy ra vụ cháy trong tình trạng vẫn đang cháy, sập mái.
Lửa hiện vẫn đang cháy bên trong nhà máy, tuyến đường đi qua nhà máy đang được lực lượng chức năng phong tỏa, không cho người và phương tiện qua lại.
Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai vẫn đang nỗ lực dập lửa và chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy.

Công an thông tin chính thức vụ cháy bãi chứa dầu thải ở Đông Anh

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 18h36 ngày 25/4, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố nhận được tin báo xảy ra cháy tại khu đất xóm Lò, thôn Lộc Hà, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.

4 giờ trước

Hà Nội: Kho xưởng ở Đông Anh bốc cháy dữ dội

Tối 25/4, hỏa hoạn xảy ra tại một kho xưởng gần cầu Lộc Hà (xã Đông Anh, Hà Nội). Ngọn lửa bùng lên dữ dội, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao.

15 giờ trước

Hai cảnh sát bị bỏng khi thùng chứa acetone phát nổ ở TP.HCM

Trong quá trình chữa cháy tại một cơ sở trên địa bàn TP.HCM, hai cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã bị bỏng sau khi một thùng phuy chứa dung môi dễ cháy này phát nổ.

07:01 24/4/2026

Nguyễn Gia/VTCNews

Cháy Gia Lai Quy Nhơn Khu kinh tế Nhơn Hội Gia Lai cứu hỏa

    Đọc tiếp

    Le dang huong tuong nho cac Vua Hung hinh anh

    Lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

    2 giờ trước 10:04 26/4/2026

    0

    Sáng 26/4 (tức mùng 10/3 âm lịch), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

