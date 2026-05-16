Chiều tối nay, miền Bắc đón mưa 'giải nhiệt', kết thúc đợt nắng nóng diện rộng

  • Thứ bảy, 16/5/2026 16:50 (GMT+7)
Chiều tối và đêm nay (16/5), miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, kết thúc đợt nắng nóng diện rộng, tuy nhiên nguy cơ đi kèm dông lốc, mưa đá.

Hôm nay 16/5, nắng nóng vẫn là thời tiết chủ đạo ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tuy nhiên cường độ đã giảm so với ngày hôm trước. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Tại Trung Trung Bộ và Nam Bộ, nắng nóng còn xảy ra cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C.

Chiều tối và đêm nay, nhiều nơi ở miền Bắc hứng mưa "giải nhiệt". Ảnh minh hoạ: VTC News.

Chiều tối và đêm cùng ngày, Đông Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Từ 17/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Mặc dù mưa "giải nhiệt" giúp thời tiết dịu đi, nguy cơ đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể gây ảnh hưởng \ sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Không chỉ Đông Bắc Bộ, trong chiều và đêm nay, cao nguyên Trung Bộ cũng có mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm.

Cùng thời điểm này, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa dao động 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Chiều tối và tối 16/5, các địa phương từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, ngày và đêm 16/5, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ TP.HCM đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đêm qua và sáng nay, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Lượng mưa từ 19h ngày 15/5 đến 8h ngày 16/5 có nơi mưa to đến rất to trên 100mm như trạm Bảo Lâm (Lâm Đồng) 135,2mm; Bom Bo (Đồng Nai) 112,2mm…

Những trận mưa lớn ở đô thị và kỷ nguyên bão tố

Trong Storms of My Grandchildren, James Hansen khẳng định hai từ “dông bão” khắc họa rõ nhất tình hình khí hậu của thế kỷ 21. Đó là hệ quả từ việc trái đất hấp thụ nhiều năng lượng hơn mức phát ra, không khí ấm giữ nhiều hơi nước hơn, các đại dương đang nóng dần lên và những khối băng khổng lồ đang tan chảy.

Theo Huệ Nguyễn/VTC News

    Chồng tử vong, con gái mất tích sau vụ chìm ghe

    16:26 16/5/2026

    0

    Ngày 16/5, lãnh đạo xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau xác nhận địa bàn xảy ra vụ chìm ghe trên kênh xáng Lương Thế Trân, thuộc ấp Năm Đảm, làm 3 người trong gia đình thương vong.

