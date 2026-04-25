Hà Nội: Kho xưởng ở Đông Anh bốc cháy dữ dội

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h cùng ngày, người dân phát hiện hỏa hoạn tại một kho xưởng gần cầu Lộc Hà. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, cột khói đen cuồn cuộn khiến nhiều người ở xa cũng trông thấy.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chữa cháy đến hiện trường làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy chưa ghi nhận thương vong về người. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực dập lửa, khống chế đám cháy.