Hai cảnh sát bị bỏng khi thùng chứa acetone phát nổ ở TP.HCM

  • Thứ sáu, 24/4/2026 07:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong quá trình chữa cháy tại một cơ sở trên địa bàn TP.HCM, hai cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã bị bỏng sau khi một thùng phuy chứa dung môi dễ cháy này phát nổ.

Ngày 23/4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM (PC07) cho biết hai cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị đã bị bỏng do bị thùng chứa hóa chất phát nổ trong lúc đang chữa cháy ở xưởng gia công nệm, mút.

Chiến sĩ bị thương đang điều trị tại bệnh viện.

Hai chiến sĩ bị thương gồm Thượng úy Võ Thanh Bình và Binh nhất Lê Văn Kiên đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đại tá Trần Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng PC07, cho biết trước đó vào khoảng 18h12 ngày 18/4, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 nhận được tin báo cháy tại nhà xưởng gia công nệm, mút thuộc Công ty TNHH Tong Fu (đường Tân Hiệp 17, phường Tân Hiệp, TP.HCM). Lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều động 6 xe chữa cháy, một xe bồn cùng 34 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Hình ảnh vụ cháy khiến hai chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ.

Trong quá trình dập lửa, một thùng phuy chứa dung môi acetone bên trong cơ sở bất ngờ phát nổ khiến hóa chất đang cháy văng trúng hai cán bộ chiến sĩ, gây bỏng ở mặt, lưng và tay.

Dù đã mặc đầy đủ trang phục bảo hộ, dung môi vẫn chảy vào bên trong áo, gây bỏng cho Thượng úy Bình. Trong khi đó, Binh nhất Kiên bị lửa táp vào vùng mặt.

Ngay sau đó, các tổ chữa cháy đã khẩn trương dập lửa, sơ cứu tại chỗ và đưa hai nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị do tình trạng có dấu hiệu nặng.

Hình ảnh hai chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ được sơ cứu trên đường đưa đến bệnh viện.

Theo thông tin từ bệnh viện, Thượng úy Bình bị bỏng nhiều vị trí gồm lưng, mặt, tay và chân; Binh nhất Kiên bị bỏng vùng mặt.

Vụ cháy đã làm công ty sản xuất thiệt hại lớn. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

