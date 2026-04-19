Cháy nhà kho sát vách cây xăng ở TP.HCM

Tối 18/4, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 32 – Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị phong tỏa hiện trường, dập tắt đám cháy tại kho chứa hàng của công ty sản xuất ghế sofa trên địa bàn phường Tân Hiệp (trước là TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 cùng ngày, lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại nhà xưởng nằm trên đường Tân Hiệp 17. Chỉ trong ít phút, đám cháy đã bao trùm khu vực, cột khói đen đặc bốc cao hàng chục mét.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Phát hiện sự việc, người dân và lực lượng bảo vệ tại chỗ đã nỗ lực dùng bình chữa cháy mini và vòi nước để dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong nhà kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy như mút xốp, vải, da... ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bùng phát mạnh mẽ, vượt ngoài tầm kiểm soát của lực lượng tại chỗ.

Đáng chú ý, khu vực nhà xưởng này nằm ngay phía sau một cây xăng và sát khu dân cư đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan rất cao, đe dọa an toàn của các hộ dân lân cận.

Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 32 đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng đã chia thành nhiều mũi để tiếp cận tiêu điểm lửa, đồng thời triển khai phương án khoanh vùng, ngăn không cho hỏa hoạn lan sang cây xăng và nhà dân.

Đến khoảng 19h30 đám cháy cơ bản đã được khống chế. Lực lượng chức năng đang tiếp tục phun nước ngăn đám cháy bùng phát trở lại.

Được biết, nhà kho này rộng khoảng 750 m2. Tại hiện trường, nhà kho cháy, đổ sập một phần.