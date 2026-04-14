Cháy căn hộ chung cư ở Hà Nội

  • Thứ ba, 14/4/2026 14:41 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Ngọn lửa bùng lên từ tầng 6 chung cư trên phố Vương Thừa Vũ, cảnh sát hướng dẫn 3 người thoát nạn an toàn.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 11h54 ngày 14/4, tại chung cư số 2 Vương Thừa Vũ, phường Khương Đình, Hà Nội.

Người dân chứng kiến cho biết, thời điểm trên, họ phát hiện khói đen bốc ra từ tòa chung cư nói trên. Sau ít phút, ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến nhiều người hoảng hốt.

Chay Vuong Thua Vu anh 1

Căn hộ xảy ra hỏa hoạn.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Hà Nội điều động xe chữa cháy, xe thang của các Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 9, 10, 13 đến hiện trường dập lửa.

Lực lượng chức năng xác định đám cháy xảy ra tại căn hộ 604 thuộc tầng 6 của chung cư và nhanh chóng cử nhiều mũi cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa, tìm kiếm người mắc kẹt.

Cảnh sát hướng dẫn 3 người sinh sống tại phòng 601 di chuyển xuống tầng 1 an toàn.

Chay Vuong Thua Vu anh 2

Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt từ căn hộ tầng 6.

Sau ít phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Hai ngày trước, tại TP.HCM cũng xảy ra vụ cháy nhà trọ ở phường Tân Thới Hiệp khiến 2 người tử vong, 5 người khác bị thương.

Căn nhà xảy ra hoả hoạn là nhà dạng ống rộng khoảng 100 m², cao 4 tầng, trong đó 3 tầng trên được chia thành 6 phòng trọ. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong có khoảng 12 người sinh sống. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan lên các tầng trên, bao trùm nhiều phòng trọ. Khói đen dày đặc khiến một số người mắc kẹt bên trong liên tục kêu cứu.

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện hai nạn nhân (24 và 26 tuổi, quê Bến Tre và Cà Mau) tử vong trong một phòng trọ, 5 người bị ngạt khói được giải cứu, đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cháy dữ dội ở TP.HCM, hàng loạt xe máy trơ khung

Ngọn lửa bùng phát từ khu vực để xe của một căn nhà tại phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM rồi nhanh chóng lan rộng khiến nhiều xe máy bị thiêu rụi.

Nhiều nạn nhân vụ cháy nhà trọ ở TP.HCM đang nguy kịch

Sau vụ cháy nhà trọ rạng sáng 12/4 tại TP.HCM khiến hai người tử vong, nhiều nạn nhân khác đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Minh Tuệ/VTC News

    Tang tham quyen cho Uy ban Kiem tra Trung uong hinh anh

    Tăng thẩm quyền cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Quy định số 21 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, gồm 7 chương, 35 điều (thay Quy định số 296 ngày 30/5/2025).

