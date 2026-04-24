Cháy căn hộ chung cư cao cấp ở TP.HCM

Đám cháy bùng lên tại căn hộ ở một chung cư cao cấp trên địa bàn TP.HCM vào tối 23/4 khiến nhiều người dân hoảng sợ tháo chạy bằng thang bộ.

Theo thông tin ban đầu về đám cháy, vào khoảng hơn 19h tối 23/4, khói lửa phát ra tại căn hộ nằm trong một khu chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Rạch Dừa (TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), TP.HCM.

Đám cháy phát ra từ một căn hộ thuộc tầng 16 của tòa nhà.

Ngay lúc xảy ra vụ cháy, một vài người dân đã ngửi thấy mùi khét và lập tức hô hoán, báo cháy cho những người xung quanh. Mặc dù thang máy vẫn hoạt động, nhiều cư dân vẫn chọn đi thang bộ vì sợ mất điện rồi mắc kẹt bên trong. Những cư dân này chạy xuống dưới sơ tán bằng lối cầu thang bộ xuống sảnh rồi tập trung ở ven đường, đồng thời gọi điện thông báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều ba xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường thực hiện công tác dập lửa. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tiếp cận từ nhiều hướng, phun nước làm mát không cho đám cháy lan rộng.

Đến khoảng hơn 19h30' cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Rất may không có thiệt hại về người. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.