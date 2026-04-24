Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cháy căn hộ chung cư cao cấp ở TP.HCM

  • Thứ sáu, 24/4/2026 06:47 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đám cháy bùng lên tại căn hộ ở một chung cư cao cấp trên địa bàn TP.HCM vào tối 23/4 khiến nhiều người dân hoảng sợ tháo chạy bằng thang bộ.

Lửa đỏ rực từ căn chung cư cao cấp ở TP.HCM Theo thông tin ban đầu về đám cháy, vào khoảng hơn 19h tối 23/4, khói lửa phát ra tại căn hộ nằm trong một khu chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Rạch Dừa, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu về đám cháy, vào khoảng hơn 19h tối 23/4, khói lửa phát ra tại căn hộ nằm trong một khu chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Rạch Dừa (TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), TP.HCM.

Chay chung cu TP.HCM anh 1

Đám cháy phát ra từ một căn hộ thuộc tầng 16 của tòa nhà.

Ngay lúc xảy ra vụ cháy, một vài người dân đã ngửi thấy mùi khét và lập tức hô hoán, báo cháy cho những người xung quanh. Mặc dù thang máy vẫn hoạt động, nhiều cư dân vẫn chọn đi thang bộ vì sợ mất điện rồi mắc kẹt bên trong. Những cư dân này chạy xuống dưới sơ tán bằng lối cầu thang bộ xuống sảnh rồi tập trung ở ven đường, đồng thời gọi điện thông báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều ba xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường thực hiện công tác dập lửa. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tiếp cận từ nhiều hướng, phun nước làm mát không cho đám cháy lan rộng.

Đến khoảng hơn 19h30' cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Rất may không có thiệt hại về người. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Cháy nhà kho sát vách cây xăng ở TP.HCM

Tối 18/4, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 32 – Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị phong tỏa hiện trường, dập tắt đám cháy tại kho chứa hàng của công ty sản xuất ghế sofa trên địa bàn phường Tân Hiệp (trước là TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

06:45 19/4/2026

Cháy dữ dội ở TP.HCM, hàng loạt xe máy trơ khung

Ngọn lửa bùng phát từ khu vực để xe của một căn nhà tại phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM rồi nhanh chóng lan rộng khiến nhiều xe máy bị thiêu rụi.

14:07 13/4/2026

Nhiều nạn nhân vụ cháy nhà trọ ở TP.HCM đang nguy kịch

Sau vụ cháy nhà trọ rạng sáng 12/4 tại TP.HCM khiến hai người tử vong, nhiều nạn nhân khác đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

09:50 13/4/2026

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

https://vov.vn/xa-hoi/chay-can-ho-chung-cu-o-tphcm-nhieu-nguoi-dan-hoang-so-thao-chay-post1286408.vov

Hoàng Minh/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Đọc tiếp

    Ngày 23/4, lãnh đạo UBND phường Đông Mai (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, trên địa bàn xuất hiện mưa dông kèm gió mạnh và sét, gây ra vụ tai nạn thương tâm khiến một người dân tử vong.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý