Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Công an thông tin chính thức vụ cháy bãi chứa dầu thải ở Đông Anh

  • Chủ nhật, 26/4/2026 07:48 (GMT+7)
Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 18h36 ngày 25/4, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố nhận được tin báo xảy ra cháy tại khu đất xóm Lò, thôn Lộc Hà, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin và nhận định tính chất phức tạp của vụ việc, Trung tâm đã khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện quy mô lớn gồm 1 xe chỉ huy, 10 xe chữa cháy, 1 xe téc, 2 xe tải, 1 xe chở bơm, 2 rô-bốt chữa cháy cùng gần 90 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 1, 2, 3, 7, 14, 18, 19, 20 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Cùng đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng trực tiếp xuống hiện trường, điều động thêm 2 xe chỉ huy và 1 xe tải chở phương tiện để tổ chức chỉ huy công tác chữa cháy.
Lực lượng chức năng đồng thời huy động UBND xã Đông Anh, Công an xã, lực lượng an ninh trật tự cơ sở và dân quân tự vệ phối hợp tham gia ứng cứu.
Tại hiện trường, đám cháy được xác định bùng phát từ khu vực bãi đất chứa dầu thải đã qua sử dụng. Đây là vật liệu dễ bắt cháy, khi cháy sinh ra nhiều khói và khí độc.
Ngọn lửa phát triển nhanh, mạnh, tỏa nhiệt lượng lớn, gây nhiều khó khăn cho công tác tiếp cận và triển khai đội hình chữa cháy.
Trước tình hình đó, chỉ huy chữa cháy đã nhanh chóng tổ chức các mũi trinh sát để tìm kiếm người bị nạn, đồng thời triển khai nhiều hướng tấn công nhằm khống chế đám cháy.
Lực lượng Công an xã và an ninh cơ sở được giao nhiệm vụ phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng PCCC&CNCH làm nhiệm vụ.
Đến khoảng 19h33 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế, không còn nguy cơ cháy lan sang các khu vực xung quanh. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục làm mát, dập tắt hoàn toàn đám cháy.
Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Hà Nội: Kho xưởng ở Đông Anh bốc cháy dữ dội

Tối 25/4, hỏa hoạn xảy ra tại một kho xưởng gần cầu Lộc Hà (xã Đông Anh, Hà Nội). Ngọn lửa bùng lên dữ dội, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao.

11 giờ trước

Hai cảnh sát bị bỏng khi thùng chứa acetone phát nổ ở TP.HCM

Trong quá trình chữa cháy tại một cơ sở trên địa bàn TP.HCM, hai cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã bị bỏng sau khi một thùng phuy chứa dung môi dễ cháy này phát nổ.

07:01 24/4/2026

Cháy căn hộ chung cư cao cấp ở TP.HCM

Đám cháy bùng lên tại căn hộ ở một chung cư cao cấp trên địa bàn TP.HCM vào tối 23/4 khiến nhiều người dân hoảng sợ tháo chạy bằng thang bộ.

06:47 24/4/2026

https://vov.vn/xa-hoi/cong-an-ha-noi-thong-tin-chinh-thuc-vu-chay-bai-chua-dau-thai-o-xa-dong-anh-post1287010.vov#&gid=1&pid=9

Văn Ngân/VOV.VN

cháy Hà Nội Đông Anh Kho xưởng Thông tin chính thức

    Đọc tiếp

    Thời tiết ngày 26/4: Bắc Bộ có mưa dông cục bộ, Nam Bộ nắng nóng

    9 giờ trước 22:32 25/4/2026

    0

    Ngày 26/4, Hà Nội và nhiều khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; Khu vực Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ C, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý