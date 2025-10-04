Cháy chung cư mini ở Hà Nội, nhiều người lên tầng thượng kêu cứu

|
Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường.
Đêm 3/10, rạng sáng 4/10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư mini trong ngõ 39 Yên Xá (Thanh Liệt, Hà Nội).
Theo người dân, ngọn lửa được cho là bùng phát tại một căn phòng bên trong chung cư mini khoảng 9 tầng.
Phát hiện có cháy, người dân sống trong tòa nhà chạy xuống dưới theo cầu thang bộ, một số khác chạy lên tầng thượng cầu cứu.
Tiếp nhận tin báo, lực lượng cứu hỏa điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.
|
Khói bốc lên từ khu vực xảy ra hỏa hoạn.
Khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt. Có 5-6 người được đưa từ tầng thượng tòa nhà xuống dưới.
Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.
