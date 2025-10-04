Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cháy chung cư mini ở Hà Nội, nhiều người lên tầng thượng kêu cứu

  • Thứ bảy, 4/10/2025 11:56 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đêm 3/10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư mini ở Yên Xá (Thanh Liệt, Hà Nội). May mắn, một số người bên trong kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Chay chung cu Ha Noi anh 1

Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường.

Đêm 3/10, rạng sáng 4/10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư mini trong ngõ 39 Yên Xá (Thanh Liệt, Hà Nội).

Theo người dân, ngọn lửa được cho là bùng phát tại một căn phòng bên trong chung cư mini khoảng 9 tầng.

Phát hiện có cháy, người dân sống trong tòa nhà chạy xuống dưới theo cầu thang bộ, một số khác chạy lên tầng thượng cầu cứu.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng cứu hỏa điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Chay chung cu Ha Noi anh 2

Khói bốc lên từ khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt. Có 5-6 người được đưa từ tầng thượng tòa nhà xuống dưới.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

https://tienphong.vn/chay-chung-cu-mini-o-ha-noi-nhieu-nguoi-len-tang-thuong-keu-cuu-post1783817.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Cháy chung cư Hà Nội Hà Nội Chung cư Cháy chung cư Cháy chung cư mini Chung cư Hà Nội Yên Xá Hà Nội

