Châu Tinh Trì tiếc thương Lương Tiểu Long 'Tuyệt đỉnh Kungfu'

Châu Tinh Trì gây chú ý khi đăng bài tưởng nhớ Lương Tiểu Long. Trước đó, cả hai từng có nhiều mâu thuẫn.

Theo China Times, Lương Tiểu Long được bạn bè xác nhận đã qua đời vào ngày 14/1. Nguyên nhân ông qua đời vẫn chưa được phía gia đình tiết lộ cụ thể. Hiện tại, người thân đang lo liệu hậu sự cho nam diễn viên. Tang lễ của ông dự kiến tổ chức vào ngày 26/1 tại Long Cảng, Thâm Quyến.

Thông tin sao Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời gây chấn động giới giải trí Hoa ngữ. Nhiều đồng nghiệp, khán giả bày tỏ tiếc thương nam diễn viên gạo cội. Châu Tinh Trì cũng gây chú ý khi chia sẻ story tưởng nhớ Lương Tiểu Long.

Trên trang cá nhân, đạo diễn Tuyệt đỉnh Kungfu đăng tải một tấm hình cố diễn viên đang biểu diễn thế võ trên phim trường, kèm chú thích ngắn gọn: "Tưởng nhớ ông Lương Tiểu Long mãi mãi".

Lương Tiểu Long từng là ngôi sao võ thuật danh tiếng. Ảnh: Weibo.

Việc Châu Tinh Trì đăng bài tưởng nhớ Lương Tiểu Long nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Trước đó, cả hai từng có nhiều mâu thuẫn.

Lương Tiểu Long tiết lộ rằng trong thời gian quay phim, hầu hết ê-kíp đều gọi Châu Tinh Trì là “Tinh gia”, nhưng ông chưa từng xưng hô như vậy, mà chỉ gọi đối phương đơn giản là “đạo diễn”. Ông cũng nhiều lần phủ nhận việc được Châu Tinh Trì nâng đỡ, cho rằng bản thân là diễn viên đã có tên tuổi. Trong khi, một bộ phim là thành quả của cả một ê-kíp chứ không riêng Châu Tinh Trì.

Ngoài ra, Lương Tiểu Long cũng từng thừa nhận không hài lòng với mức thù lao, cho rằng tiền cát-xê Châu Tinh Trì trả cho mình không tương xứng với công sức bỏ ra. Sau Tuyệt đỉnh Kungfu, ông cũng thẳng thắn từ chối tiếp tục hợp tác với Châu Tinh Trì. Thậm chí, nam diễn viên từng gây sốc khi phê phán đối phương là kẻ ngạo mạn, ích kỷ.