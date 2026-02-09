Đổ xô làm nhạc Tết

Trên đường đua nhạc Tết Nguyên đán 2026, thị trường Việt có nhiều sản phẩm tốt, được đầu tư tâm huyết, song không thể tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ đến mọi nẻo đường như "Đi về nhà", "Tết này con sẽ về".

Hai tuần trước, đường đua âm nhạc thịnh hành trên YouTube chứng kiến sự áp đảo của nhạc Tết, với Trúc Nhân, Hieuthuhai, Bùi Công Nam hiện diện trong top 5. Đến hiện tại, tất cả bị đánh bật khỏi nhóm đầu, nhường chỗ cho loạt bản nhạc từ các chương trình trao giải, cùng các ca khúc thuần túy đang gây sốt như Hôn lễ của em (Tiểu Mỹ), I Love You (Bùi Công Nam).

Vạn sự như ý của Trúc Nhân bị đánh bật khỏi top 5 âm nhạc thịnh hành nhanh hơn dự đoán, chứng tỏ sức lan tỏa của sản phẩm đã tới giới hạn, khó bứt phá thành bản hit quốc dân. Có hàng chục bản nhạc Tết đổ xô phát hành trong một tháng qua, song phần lớn đều chật vật trong cuộc cạnh tranh. Sự cộng hưởng từ sức hút nhạc Tết 2026 ở mức rất thấp, do đó không thể áp đảo phần còn lại.

Trúc Nhân dễ dàng thống trị đường đua nhạc Tết.

Vạn sự như ý của Trúc Nhân đã tới giới hạn

Vạn sự như ý của Trúc Nhân có gần một tháng dẫn đầu danh sách âm nhạc thịnh hành. Trên đường đua nhạc Tết 2026, Trúc Nhân đánh bại tất cả với sự giúp sức của 68 nghệ sĩ tham gia đóng MV. Thế nhưng với mục tiêu lớn hơn là đưa Vạn sự như ý thành ca khúc "quốc dân", được bật lên và khiến khán giả cất giọng ở khắp nẻo đường, điều này chưa xảy ra.

Vạn sự như ý đặc sắc ở chất liệu âm nhạc xập xình nhiều năng lượng, hào sảng, có đoạn sau điệp khúc "bắt tai" để thực hiện các chiến dịch quảng bá mạng xã hội. Chính vì chất nhạc hứng khởi và tiết tấu dồn dập, ca từ của Vạn sự như ý không đọng lại quá nhiều. Nếu không nói là ca từ chưa đủ để bóc tách thành những câu hát "chìa khóa", gây ấn tượng đến ám ảnh để đông đảo khán giả hưởng ứng, nôn nao cho cái Tết 2026.

Năm ngoái, Khổ quá thì về mẹ nuôi của Noo Phước Thịnh thống trị đường đua nhạc Tết. Xa hơn, Tết này con sẽ về, Đi về nhà, Đi để trở về là những bài nhạc Tết để lại dấu ấn sâu đậm. Điểm chung của những bài nhạc này là tiết tấu chậm rãi, dễ khiến khán giả đọng lại cảm xúc khi nghe nhạc.

"Nếu như phố thành khổ quá / Thì trở về nhà đây mẹ nuôi nhé con / Về mẹ chăm cho bát cơm ngon / Để nghĩ suy lo lắng chẳng còn", đây là 4 câu hát làm nên thành công của Khổ quá thì về mẹ nuôi, đánh trực diện vào suy nghĩ của những khán giả đang cân nhắc chuyện bỏ mặc tất cả để về quê ăn Tết.

Hay như bản hit Đi về nhà, ngay đoạn hook đầu của JustaTee: "Đường về nhà là vào tim ta / Dẫu nắng mưa gần xa / Thất bát, vang danh / Nhà vẫn luôn chờ ta" đã gây sốt, tiếp đó là loạt câu rap sâu sắc, lan tỏa nhiều trên mạng xã hội của Đen Vâu như: "Đôi lúc bỗng thấy đồng cảm với Mai An Tiêm / Bước chân ra là sóng gió, chỉ có nhà mãi an yên / Ngoài kia phức tạp, như rễ má và dây mơ / Về nhà để có lúc cho phép mình được ngây thơ".

Sự catchy (bắt tai) về âm nhạc và ca từ sâu sắc, 2 yếu tố này cần song hành với nhau để làm nên bản hit đúng nghĩa ở đường đua Tết. Vạn sự như ý đã "viral" trên TikTok nhưng lại là đoạn sau điệp khúc: "Tằng, tằng, tắng, tăng, tằng, tăng, tắng, tằng", nghĩa là lan tỏa ở phạm vi nhất định thay vì thành đoạn âm thanh chủ lực, phù hợp cho mọi video nội dung xuyên suốt mùa Tết.

Ưng Hoàng Phúc, Nhật Kim Anh nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Đổ xô làm nhạc Tết

Như thông lệ, khoảng 2 tháng trước Tết Nguyên đán, đông đảo ca sĩ/rapper đổ xô làm nhạc Tết. Với năm nay, thứ lan tỏa mạnh nhất trên đường đua nhạc Tết không phải bản hit, mà là những ca khúc bị đánh giá "thảm họa". Từ Ưng Hoàng Phúc và Thanh Thảo, khán giả tiếp tục đào xới nhạc Tết của Nhật Kim Anh, Lương Gia Huy, những ca sĩ thế hệ trước và buông lời tiêu cực vào các sản phẩm này.

Đã qua rồi giai đoạn tung nhạc vào dịp Tết có tỷ lệ thành công rất cao. Nhìn vào thị trường 5 năm gần đây, những bản hit lan tỏa mạnh mẽ dịp Tết thường gắn với chiến dịch truyền thông của nhãn hàng, làm MV kết hợp âm nhạc và câu chuyện gây xúc động mạnh về từ khóa "Tết đoàn viên".

Nhạc Tết ở thời điểm này, từ đĩa CD đến các nền tảng phát hành nhạc số và mạng xã hội đã khác xưa. Các sản phẩm phải xuôi theo thị hiếu khán giả hiện tại, nâng cao chất lượng sản xuất từ ca từ đến các công đoạn phía sau "ánh đèn sân khấu" như hòa âm phối khí, hậu kỳ âm thanh, sản xuất MV.

Nhạc Tết giờ không thể thành công nếu chỉ xoay quanh ca từ kiểu "Mai đào đua nở", "Tết đoàn viên", "Bánh chưng bánh tét".

Thanh Thảo, Ưng Hoàng Phúc, Nhật Kim Anh nhận nhiều ý kiến tiêu cực, đơn giản vì không hợp thị hiếu khán giả hiện tại. Các bài nhạc Tết của họ, với ca từ, bố cục, đặt vòng hòa thanh, phối khí, bị kẹt lại từ 20 năm trước.

Âm nhạc đã cũ, phần hình ảnh cũng không thể cứu nổi Thanh Thảo, Ưng Hoàng Phúc khi MV sản xuất theo mô típ cũng kẹt lại từ 20 năm trước. Đó là set quay với ca sĩ là nhân vật chính, xung quanh có nhóm vũ đạo nhảy theo nền nhạc, kết hợp vài yếu tố như múa lân. Ở giai đoạn hoàng kim của Ưng Hoàng Phúc, Thanh Thảo, Nhật Kim Anh, concept quay MV kiểu vậy là lựa chọn số một. Song, khi đây là năm 2026, các ca sĩ giữ nguyên cách làm đó chỉ khiến sản phẩm bị kéo ngược lại về tổng thể chất lượng.

Một ý kiến từ khán giả nhận định: "Nghe nhiều bài nhạc Tết năm nay, có cảm giác nhạc cứ na ná nhau, lời cũng quanh quẩn ở những chất liệu lặp đi lặp lại qua nhiều năm". Thực tế là nhạc Tết không khó để làm, điển hình như Khánh Đơn viết nhạc Tết cho Ưng Hoàng Phúc, Nhật Kim Anh, Lương Gia Huy cùng một thời điểm phát hành. Nhưng làm nhạc Tết thế nào để chinh phục thị trường hiện tại, đó mới là vấn đề.