Châu Nhuận Phát ở tuổi 71

Ngôi sao "Thần bài" vẫn tập luyện thể dục đều đặn để duy trì sức khỏe. Ở những hình ảnh mới nhất, nam diễn viên có phần gầy gò hơn xưa.

Theo tờ Sinchew, mới đây, một dân mạng tình cờ nhìn thấy Châu Nhuận Phát chạy bộ một mình, gần lối đi dạo ven biển thuộc quận Trung Tây, Hong Kong. Nam diễn viên mặc đồ đen ôm sát cơ thể, đi giày thể thao. Trong video được ghi lại, ngôi sao gạo cội có vẻ khá thư thái khi chạy bộ. Ông được một số người qua đường nhận ra.

Những hình ảnh mới nhất của Châu Nhuận Phát được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm. Dù đã ở độ tuổi thất tuần, ông vẫn cho thấy sức khỏe dẻo dai đáng kinh ngạc. Song, tài tử cũng có phần gầy gò hơn trước, tóc cũng đã bạc trắng. Một số khán giả hoài niệm về thời hoàng kim của Châu Nhuận Phát, khi còn oanh tạc màn ảnh nhỏ với những vai diễn phong độ, thu hút.

Số khác bày tỏ ngưỡng mộ ông vẫn duy trì thói quen tập luyện, có thể chạy đường dài dù đã ở tuổi xế chiều. Tuy nhiên, việc ông chạy bộ giữa lòng đường thay vì trên vỉa hè cũng khiến nhiều người lo ngại về vấn đề an toàn.

Những hình ảnh gần đây của Châu Nhuận Phát. Ảnh: Weibo.

Ở tuổi 71, Châu Nhuận Phát duy trì thói quen chạy bộ đường dài. Ông đôi khi vẫn được người dân bắt gặp chạy bộ trên các con phố hoặc những cung đường leo núi ở Hong Kong.

Bắt đầu sự nghiệp từ năm 1974, Châu Nhuận Phát là một trong những tượng đài của màn ảnh xứ cảng thơm, nổi tiếng qua Bến Thượng Hải, Anh hùng bản sắc, Thần bài… và từng hai lần nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Kim Tượng. Dù không còn xuất hiện trên màn ảnh, cuộc sống của tài tử vẫn được khán giả quan tâm.

Theo HK01, hồi tháng 4 năm nay, Châu Nhuận Phát đã bán thành công căn hộ cao cấp của mình tại khu Tây Bán Sơn, đường Kiên Đạo, thuộc khu Gia Cảnh Đài. Giá giao dịch chính thức là 7,5 triệu HKD, thấp hơn giá chào bán ban đầu 1,49 triệu HKD. Châu Nhuận Phát đã nắm giữ bất động sản này hơn 30 năm, lợi nhuận trên sổ sách vẫn đạt 3,58 triệu HKD, tức ông đút túi khoản tiền lãi xấp xỉ giá trị căn hộ tại thời điểm mua vào.

Ngoài thương vụ bất động sản này, Châu Nhuận Phát hiện vẫn sở hữu tới 7 bất động sản hoặc khu đất có giá trị cao, với tổng giá trị thị trường theo ước tính vượt 1 tỷ HKD, phân bố tại các khu như The Peak, Kowloon Tong, Prince Edward và Sai Kung.