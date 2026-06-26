Châu Âu nắng nóng chưa từng có, các hãng điều hòa châu Á thắng lớn

Đợt nắng nóng cực đoan khiến người dân châu Âu đổ xô mua điều hòa, giúp các nhà sản xuất châu Á ghi nhận doanh số tăng mạnh tại nhiều thị trường lớn.

Trong khi châu Âu oằn mình dưới đợt nắng nóng kỷ lục, các nhà sản xuất điều hòa không khí hàng đầu châu Á như Samsung Electronics (Hàn Quốc), Midea (Trung Quốc) và Mitsubishi Electric (Nhật Bản) lại ghi nhận doanh số tăng mạnh nhờ nhu cầu làm mát bùng nổ.

Khác với nhiều thành phố lớn ở châu Á, nơi điều hòa đã trở thành thiết bị phổ biến trong nhà ở, phương tiện giao thông và các tòa nhà, điều hòa không khí vẫn chưa được sử dụng rộng rãi tại châu Âu.

Tuy nhiên, khi nền nhiệt tăng lên mức cực đoan, khiến nhiều người thiệt mạng, gây áp lực lên hệ thống điện và buộc một số trường học phải đóng cửa, người dân châu Âu đang đổ xô tìm mua các thiết bị làm mát.

Để tránh cái nóng gay gắt, các hộ gia đình và doanh nghiệp trên khắp châu Âu đang tăng cường mua sắm cả điều hòa di động lẫn điều hòa cố định, trong bối cảnh nhiều quốc gia cảnh báo đợt nắng nóng có thể còn kéo dài và nghiêm trọng hơn.

Châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục. Ảnh: Reuters.

Nhu cầu tại châu Âu tăng vọt

Samsung Electronics cho biết nhu cầu dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong mùa cao điểm sử dụng điều hòa.

"Với dự báo nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng từ cuối tháng 6 trở đi, chúng tôi kỳ vọng nhu cầu sẽ duy trì mạnh trong suốt mùa làm mát cao điểm", Samsung cho biết trong tuyên bố gửi Reuters.

Theo hãng điện tử Hàn Quốc, các thị trường trọng điểm như Italy, Tây Ban Nha và Pháp đều ghi nhận mức tăng trưởng doanh số điều hòa hai chữ số trong nửa đầu năm nay.

Đối thủ LG Electronics cũng cho biết các dây chuyền sản xuất điều hòa tại một trong những nhà máy của hãng ở Hàn Quốc đã hoạt động hết công suất từ tháng 4 để đáp ứng nhu cầu mùa hè tại Hàn Quốc cũng như nhiều thị trường quốc tế.

Một dàn điều hòa không khí Hitachi được lắp đặt bên ngoài một ngôi nhà trong đợt nắng nóng ở Mauvezin, Gers (Pháp) vào ngày 25/6. Ảnh: CNN.

Xu hướng tương tự cũng diễn ra tại Midea của Trung Quốc. Hãng cho biết mẫu điều hòa di động PortaSplit đang có nhu cầu tăng đột biến, đến mức giá bán lại trên thị trường đồ cũ thậm chí còn cao hơn giá bán sản phẩm mới.

"Một đợt nắng nóng trong hai tuần cuối tháng 5 đã thúc đẩy doanh số tăng mạnh, đặc biệt đối với mẫu PortaSplit, vốn đã cháy hàng ở một số kênh phân phối", Midea cho biết.

Theo Midea, doanh số bán hàng qua các nền tảng thương mại điện tử tại Đức trong tháng 5 tăng khoảng 37% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lượng hàng xuất sang Tây Ban Nha và Pháp tăng tới 108%.

Trong khi đó, Mitsubishi Electric của Nhật Bản cũng xác nhận nhu cầu điều hòa từ thị trường châu Âu đang tăng mạnh. Trước đó, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết tốc độ ấm lên tại châu Âu hiện cao gấp hơn hai lần mức trung bình toàn cầu.

"Doanh số điều hòa tại châu Âu tăng rất tích cực, đặc biệt ở Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Đức - những quốc gia đang chịu ảnh hưởng nặng nề của các đợt nắng nóng", Mitsubishi Electric cho biết trong trao đổi với Reuters.

Lắp điều hòa vẫn là trở ngại

Làn sóng mua sắm thiết bị làm mát phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong hành vi tiêu dùng của người châu Âu khi các quốc gia ngày càng chịu tác động nặng nề từ biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, việc lắp đặt điều hòa tại châu Âu vẫn gặp không ít trở ngại. Nhiều tòa nhà cũ khiến quá trình thi công trở nên phức tạp, chi phí cao và thời gian chờ lắp đặt kéo dài.

Midea cho biết chi phí lắp đặt một hệ thống điều hòa tại châu Âu có thể vượt 1.000 euro (khoảng 1.137 USD ), mức giá vượt quá khả năng chi trả của nhiều hộ gia đình.

Làn sóng nhiệt bao trùm châu Âu đang làm thay đổi thói quen tiêu dùng, khi người dân và doanh nghiệp tăng tốc mua quạt điện, điều hòa. Ảnh: Reuters.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), hiện chỉ khoảng 20% hộ gia đình tại châu Âu sở hữu điều hòa không khí.

Trong bối cảnh nhiệt độ tiếp tục lập kỷ lục, các quốc gia sở hữu những thương hiệu điều hòa nổi tiếng như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc được dự báo sẽ hưởng lợi lớn từ nhu cầu gia tăng.

Đợt nắng nóng kéo dài cũng khiến cuộc sống của người dân, đặc biệt là người cao tuổi và những người mắc bệnh mạn tính, trở nên khó khăn hơn khi phải vật lộn để chống chọi với nền nhiệt khắc nghiệt.

Nhiều doanh nghiệp cũng triển khai các biện pháp bảo vệ người lao động, như trang bị cho nhân viên giao hàng các "hộp làm mát" chứa khăn làm lạnh tái sử dụng, vòng đeo tay làm mát bằng nước và tấm che cổ chống tia UV.

Người dân Paris chen nhau tắm kênh dưới cái nóng 42 độ C Giữa đợt nắng nóng lịch sử, người dân Paris chen kín bờ sông, kênh đào và công viên. Nhiều người nhảy xuống nước, ngâm mình hàng giờ để tránh cái nóng lên tới 42 độ C.