Chàng trai đi bộ 5.000 km để xem một trận World Cup

Craig Ferguson gây xúc động khi đi bộ hơn 5.150 km xuyên nước Mỹ để cổ vũ tuyển Scotland tại World Cup 2026, đồng thời quyên góp hơn 1 triệu euro cho hoạt động cộng đồng.

Craig Ferguson hoàn thành hành trình đi bộ hơn 5.000 km xuyên nước Mỹ. Ảnh: Instagram.

Tình yêu dành cho đội tuyển Scotland đã đưa Craig Ferguson vào hành trình đặc biệt bậc nhất World Cup 2026.

Chàng trai 22 tuổi quyết định đi bộ hơn 5.150 km từ Los Angeles đến Boston để kịp theo dõi trận đấu đầu tiên của Scotland tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Hành trình kéo dài từ tháng 2 và chỉ khép lại vào ngày 12/6. Trong suốt quãng đường xuyên nước Mỹ, Ferguson luôn xuất hiện với chiếc váy kilt, trang phục truyền thống nổi tiếng dành cho nam của người Scotland.

Mục tiêu của anh không chỉ là theo chân đội tuyển quê hương mà còn mang theo một thông điệp lớn hơn về sức khỏe tinh thần ở nam giới.

Chiến dịch mang tên “Tartan Trek” được Ferguson thực hiện nhằm tưởng nhớ cha của người bạn thân, người đã qua đời vì tự sát cách đây 7 năm. Thông qua thử thách khắc nghiệt này, chàng trai trẻ muốn khuyến khích mọi người cởi mở hơn về cảm xúc và những khó khăn trong cuộc sống.

Craig Ferguson đồng hành cùng chiếc váy kilt truyền thống của người Scotland. Ảnh: Instagram.

“Điều tôi luôn muốn nhắn gửi là việc thể hiện cảm xúc, trải qua những giai đoạn khó khăn hay đơn giản là sống đúng với bản thân không phải điểm yếu. Trái lại, đó là một siêu năng lực”, Ferguson chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh WBUR.

Nỗ lực của anh nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ tại Scotland. Chiến dịch quyên góp được hơn 1 triệu bảng, tương đương khoảng 1,17 triệu euro, dành cho tổ chức Scottish Action for Mental Health. Chính phủ Scotland cũng đóng góp khoảng 470.000 euro để hỗ trợ hoạt động này.

Đây không phải lần đầu Ferguson thực hiện một thử thách phi thường. Năm 2024, anh từng đi bộ từ Glasgow đến Munich để theo dõi EURO. Tuy nhiên, hành trình xuyên nước Mỹ lần này có quy mô lớn hơn rất nhiều.

Khi đặt chân đến Boston, Ferguson được hàng trăm đồng hương chào đón trong bầu không khí đầy cảm xúc. Giữa World Cup 2026 sôi động với những bàn thắng và các ngôi sao hàng đầu thế giới, câu chuyện của Ferguson trở thành minh chứng rằng bóng đá không chỉ là cuộc chơi trên sân cỏ, mà còn là nguồn cảm hứng đủ sức thay đổi cuộc sống của nhiều người.

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