Chặn dừng xe ôtô nghi vấn, thu giữ súng đạn và nhiều ma túy

Phát hiện ôtô có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác 141 đã chặn dừng kiểm tra hành chính, thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 8 viên đạn cùng số lượng lớn ma túy các loại.

Theo đó, khoảng 22h45 ngày 6/12, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực Km 15+550 đường Vạn Xuân (thuộc Khu 6, xã Hoài Đức, Hà Nội), tổ công tác Y25/141-Công an thành phố Hà Nội phát hiện một xe ô tô Kia K3 màu trắng mang BKS: 30L–032.92 lưu thông từ trung tâm thành phố Hà Nội hướng về xã Đan Phượng có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra hành chính.

Đối tượng Nguyễn Văn Dậu cùng số súng đạn và ma túy bị thu giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là Nguyễn Văn Dậu (SN 1993, trú tại Cụm 5, xã Ô Diên, Hà Nội). Trong quá trình kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện trên xe cất giấu một khẩu súng ngắn cùng 8 viên đạn.

Tiếp tục kiểm tra bên trong xe, tổ công tác thu giữ nhiều loại chất nghi là ma tuý, gồm: các viên nén màu hồng, tinh thể màu trắng nghi là ma túy “đá”, “ngựa”, “kẹo”, ketamine cùng nhiều túi nilon chứa dung dịch nghi là ma túy dạng “nước vui”. Toàn bộ số tang vật được đối tượng cất giấu trong các hộp nhựa, túi nilon nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau.

Ngay sau khi lập biên bản, tổ công tác Y25/141 đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an xã Hoài Đức để tiếp tục xác minh, làm rõ và theo quy định của pháo luật.