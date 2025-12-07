Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Chặn dừng xe ôtô nghi vấn, thu giữ súng đạn và nhiều ma túy

  • Chủ nhật, 7/12/2025 20:09 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Phát hiện ôtô có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác 141 đã chặn dừng kiểm tra hành chính, thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 8 viên đạn cùng số lượng lớn ma túy các loại.

Theo đó, khoảng 22h45 ngày 6/12, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực Km 15+550 đường Vạn Xuân (thuộc Khu 6, xã Hoài Đức, Hà Nội), tổ công tác Y25/141-Công an thành phố Hà Nội phát hiện một xe ô tô Kia K3 màu trắng mang BKS: 30L–032.92 lưu thông từ trung tâm thành phố Hà Nội hướng về xã Đan Phượng có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra hành chính.

ma tuy anh 1

Đối tượng Nguyễn Văn Dậu cùng số súng đạn và ma túy bị thu giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là Nguyễn Văn Dậu (SN 1993, trú tại Cụm 5, xã Ô Diên, Hà Nội). Trong quá trình kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện trên xe cất giấu một khẩu súng ngắn cùng 8 viên đạn.

Tiếp tục kiểm tra bên trong xe, tổ công tác thu giữ nhiều loại chất nghi là ma tuý, gồm: các viên nén màu hồng, tinh thể màu trắng nghi là ma túy “đá”, “ngựa”, “kẹo”, ketamine cùng nhiều túi nilon chứa dung dịch nghi là ma túy dạng “nước vui”. Toàn bộ số tang vật được đối tượng cất giấu trong các hộp nhựa, túi nilon nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau.

Ngay sau khi lập biên bản, tổ công tác Y25/141 đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an xã Hoài Đức để tiếp tục xác minh, làm rõ và theo quy định của pháo luật.

Sách về Pháp luật

Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), tham vấn chính sách là việc trao đổi trực tiếp giữa cơ quan lập đề xuất chính sách với cơ quan, tổ chức, cá nhân được tham vấn theo quy định của Luật này nhằm lựa chọn giải pháp, hoàn thiện chính sách của dự án luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Truy tìm đối tượng liên quan trong vụ án ma túy

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hiện điều tra vụ án "Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và thông báo truy tìm đối tượng có liên quan.

33:1974 hôm qua

Giấu nửa kg ma túy trong túi mật ong tinh nghệ đen, lĩnh án 16 năm tù

Sau khi đặt mua 100 gói "nước vui" với giá 170 triệu đồng, Lê Ngọc Hải cho địa chỉ nhận hàng tại 33 Lý Thần Tông (phường Kim Trà, TP Huế) cùng số điện thoại để nhân viên chuyển phát liên hệ giao hàng.

08:45 4/12/2025

Bóc gỡ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng, sử dụng ma túy, đánh bạc

Cục CSHS đánh giá đây là nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng với quy mô lớn, tinh vi, phức tạp, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng hung khí, vũ lực để giải quyết mâu thuẫn, uy hiếp, đòi tiền cho vay.

08:13 4/12/2025

https://anninhthudo.vn/chan-dung-xe-o-to-nghi-van-to-cong-tac-141-thu-giu-sung-dan-va-nhieu-ma-tuy-post631913.antd

Hùng Huy/An ninh Thủ đô

ma túy ôtô nghi vấn cảnh sát 141 súng

Đọc tiếp

Vay 100.000 te danh bac, du khach Trung bi dong huong 'giam long' hinh anh

Vay 100.000 tệ đánh bạc, du khách Trung bị đồng hương 'giam lỏng'

1 giờ trước 19:12 7/12/2025

0

Khai với cơ quan Công an, Wang W.Q cho biết sau khi vay 100.000 Nhân dân tệ để đánh bạc và thua sạch, anh bị nhóm của Ma Xingfa thu giữ hộ chiếu, di lý qua nhiều khách sạn và “giam lỏng” để ép trả nợ. Công an Đà Nẵng đã khởi tố 4 đối tượng liên quan hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý