Truy tìm đối tượng liên quan trong vụ án ma túy

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hiện điều tra vụ án "Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và thông báo truy tìm đối tượng có liên quan.

Trước đó, ngày 4/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án "Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" phát hiện ngày 24/4/2025 tại phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP.HCM (nay là phường Hiệp Bình, TP.HCM) do Khúc Hùng Vinh và Nguyễn Văn Quí thực hiện hành vi phạm tội.

Đối tượng Nguyễn Thanh Sang.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra Quyết định truy tìm đối với Nguyễn Thanh Sang (SN 22/12/2001; CCCD số: 093201001177, địa chỉ: ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, nay là khu vực 18, phường Vị Tân, TP Cần Thơ).

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Thanh Sang. Nếu ai phát hiện đối tượng này đề nghị liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (địa chỉ: 65 Quốc Lộ 13, phường Hiệp Bình, TP.HCM), gặp Trung tá Cao Hùng Anh, Điều tra viên (SĐT: 0909.747.789) để cung cấp thông tin.