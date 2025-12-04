Giấu nửa kg ma túy trong túi mật ong tinh nghệ đen, lĩnh án 16 năm tù

Sau khi đặt mua 100 gói "nước vui" với giá 170 triệu đồng, Lê Ngọc Hải cho địa chỉ nhận hàng tại 33 Lý Thần Tông (phường Kim Trà, TP Huế) cùng số điện thoại để nhân viên chuyển phát liên hệ giao hàng.

Ngày 3/12, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Ngọc Hải (SN 2002, trú phường Kim Trà, TP Huế) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Theo lời khai của Hải tại tòa, Hải và Huỳnh Hồng Đợi là bạn bè cùng phường, thường xuyên đi chơi chung. Sáng 2/4/2024, Hải liên lạc qua ứng dụng Telegram nhờ Đợi đến nhận giúp một gói hàng chuyển phát nhanh và Đợi đồng ý.

Lê Ngọc Hải tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Đến 10h30 cùng ngày, khi Đợi đang đứng trước số nhà 21 Lý Thần Tông, phường Hương Chữ (nay là phường Kim Trà, TP Huế) để chờ nhận hàng thì bị CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Huế phát hiện, bắt quả tang.

Qua khám xét, bên trong gói hàng là 5 hộp giấy "Mật ong nghệ đen Buôn Ma Thuột”, mỗi hộp chứa 20 gói nylon, tổng cộng 100 gói chứa bột khô. Kết luận giám định xác định đây là ma túy dạng "nước vui", với khối lượng gần 0,5 kg ma túy dạng: Ketamine, Nimetazepam, Methamphetamine và 2C-B.

Quá trình điều tra làm rõ, Ngọc Hải quen biết xã hội với Nguyễn Văn Hải (SN 1995, trú TP Huế) là đối tượng bán ma túy. Đặt mua 100 gói nước vui với giá 170 triệu đồng, sau đó, Lê Ngọc Hải chuyển 120 triệu đồng và địa chỉ nhận hàng tại 33 Lý Thần Tông và số điện thoại để nhân viên chuyển phát liên hệ. Khi hàng đến, Hải chỉ đạo Đợi ra nhận thì cả hai bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Số ma túy được các đối tượng "ngụy trang" trong các gói hàng và gửi bằng dịch vụ chuyển phát.

Lê Ngọc Hải còn khai nhận đã từng 2 lần mua "nước vui" của Nguyễn Văn Hải với số tiền 130 triệu đồng. Tại phiên tòa, bị cáo Lê Ngọc Hải, số ma túy này được mua để sử dụng. Hội đồng xét xử nhận định trong vụ án, Lê Ngọc Hải giữ vai trò chính. Đối với Huỳnh Hồng Đợi và Nguyễn Văn Hải, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đang mở rộng điều tra các đối tượng liên quan trong một vụ án ma túy khác.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, lời khai và tính chất nghiêm trọng của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Lê Ngọc Hải 16 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".