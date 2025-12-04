Bóc gỡ nhóm đối tượng cho vay lãi nặng, sử dụng ma túy, đánh bạc

Cục CSHS đánh giá đây là nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng với quy mô lớn, tinh vi, phức tạp, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng hung khí, vũ lực để giải quyết mâu thuẫn, uy hiếp, đòi tiền cho vay.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; giữ người trái pháp luật; cướp tài sản; tổ chức đánh bạc và đánh bạc; mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" tại TP.HCM và một số tỉnh, thành phố phía Nam.

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn tố cáo về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; cưỡng đoạt tài sản" của nhóm đối tượng Nguyễn Ngọc Hưởng, Bùi Văn Hậu, Phan Văn Quyết...

Các đối tượng Nguyễn Văn Hai, Nguyễn Ngọc Hưởng, Nguyễn Văn Quang, Bùi Văn Hải.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 17/10, Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.HCM, TP Hải Phòng, TP Cần Thơ, tỉnh Đồng Nai và tỉnh An Giang tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp đối với 18 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hai, Bùi Văn Hải, Nguyễn Ngọc Hưởng, Trịnh Xuân Giang, Lê Đình Điều, Nguyễn Văn Quang, Trịnh Văn Lực, Bùi Văn Hậu, Phan Văn Quyết, Phạm Văn Sơn, Trịnh Văn Đạt, Vũ Văn Duy, Vũ Văn Huy, Nguyễn Đắc Hoàng, Vũ Đình Sơn, Nguyễn Duy Khánh, Trần Thanh Hào, Nguyễn Văn Thọ để điều tra về hành vi nêu trên.

Căn cứ lời khai và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (Cục Cảnh sát hình sự) xác định đây là ổ nhóm tội phạm gốc Bắc (người Hải Dương cũ, nay là Hải Phòng) do Nguyễn Văn Hai, Nguyễn Văn Quang, Bùi Văn Hải, Nguyễn Ngọc Hưởng cầm đầu, hoạt động theo nhóm kín, có tính chất băng nhóm xã hội đen, rất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng hung khí, vũ lực để giải quyết mâu thuẫn, uy hiếp, đòi tiền cho vay trong một khoảng thời gian dài.

Các đối tượng phân nhóm, phân địa bàn thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự liên tuyến, liên tỉnh trên địa bàn TP.HCM và nhiều tỉnh, thành phố phía Nam, hình thức cho vay tín chấp, lãi suất từ 240%/năm đến 670%/năm.

Để tìm kiếm người vay, các đối tượng chạy app quảng cáo; đăng thông tin trên các hội nhóm, tài khoản mạng xã hội (Facebook…); hoạt động núp bóng tiệm cầm đồ; thông qua mối quan hệ ngoài xã hội và cho đàn em đi rải tờ rơi.

Các đối tượng nhắm vào các tiểu thương, hộ kinh doanh buôn bán vừa và nhỏ, những người có chỗ ở, nơi làm việc cố định để cho vay tiền, số tiền cho vay một lần từ 5 triệu đến 1,5 tỷ đồng mỗi lần, người vay chỉ cần cung cấp chỗ ở, nơi làm việc, căn cước công dân, quay video hình ảnh khuôn mặt, các đối tượng sẽ kiểm tra, xác minh thông tin chỗ ở, việc làm, sau đó cho vay dưới nhiều hình thức như: Vay đứng (người vay đóng lãi hàng ngày trong kỳ thoả thuận cho tới khi trả gốc); vay góp ngày (người vay đóng lãi + một phần tiền gốc hàng ngày trong khoảng thời gian theo thoả thuận, thường là 24 ngày); vay cắt lãi trước (tiền lãi sẽ được thu trước và trừ trực tiếp vào khoản tiền gốc chuyển cho người vay, kỳ vay thường 2-10 ngày).

Các đối tượng có sự cấu kết chặt chẽ với nhau, phân công vai công vai trò, nhiệm vụ cụ thể như: Đối tượng chủ mưu, cầm đầu, cấp vốn; đối tượng theo dõi sổ sách tiền vay và tiền lãi; đối tượng tìm kiếm người vay, kiểm tra thông tin, khảo sát chỗ ở, nơi làm việc của người vay, trực tiếp cho vay và thu hồi tiền gốc, lãi.

Nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự, lấy hoạt động cho vay lãi nặng là nguồn sống chính… Khi người vay chậm trả lãi, gốc, các đối tượng sẽ gọi điện, nhắn tin, cho người đến nhà, nơi làm việc chửi bới, uy hiếp, đe dọa, ném chất bẩn hoặc bắt giữ đánh đập người vay buộc người vay phải trả tiền lãi, tiền gốc.

Tuy thực hiện hoạt động cho vay lãi nặng trên các địa bàn khác nhau, nhưng giữa các nhóm đối tượng có sự hỗ trợ qua lại với nhau như giới thiệu khách vay, thu hồi nợ, cho nhau vay tiền để cho vay lãi nặng. Quá trình truy xét mở rộng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn phát hiện thêm các hành vi phạm tội khác như giữ người trái pháp luật, cướp tài sản…

Các đối tượng thời điểm vừa bị Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương triệu tập, bắt giữ.

Đối với nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Hai cầm đầu cùng đồng bọn với khoảng 20 đối tượng đã cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh An Giang, tỉnh Cà Mau. Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm rõ, từ tháng 1/2024 đến nay, các đối tượng Nguyễn Đắc Hoàng, Vũ Đình Sơn, Nguyễn Duy Khánh, Trần Thanh Hào, Nguyễn Văn Thọ… có vai trò giúp sức cho Hai, tìm kiếm người vay, kiểm tra thông tin, điều kiện người vay, trực tiếp cho vay, đi thu hồi tiền lãi và gốc (gọi điện hoặc đến trực tiếp).

Hình thức cho vay góp ngày lãi suất khoảng 240%/năm, vay đứng với lãi suất 10 triệu đồng/1triệu/ngày, khoảng 365%/năm. Đối tượng Hai mở các sổ vay đứng, mỗi sổ có từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng, giao cho các đối tượng giúp sức để tổ chức cho vay góp ngày. Ngoài ra, đối tượng Hai cùng Trần Thanh Hào quản lý sổ vay đứng với số tiền cho vay hơn 1,3 tỷ đồng . Khi tìm kiếm được người vay, các đối tượng báo lại cho Hai biết để kiểm tra và đồng ý cho vay thì các đối tượng tổ chức cho vay.

Hàng tháng, Hai sẽ trả tiền lương cho Nguyễn Đắc Hoàng, Vũ Đình Sơn, Nguyễn Duy Khánh, Trần Thanh Hào, Nguyễn Văn Thọ từ 8 triệu đồng đến 13 triệu đồng, bao ăn ở. Khi cần đi đòi nợ hoặc giải quyết mâu thuẫn liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, Hai sẽ chỉ đạo, huy động các đối tượng trong nhóm cùng đi.

Để tránh sự truy vết của cơ quan chức năng, Hai chỉ đạo toàn bộ dòng tiền thu lãi đứng, lãi góp hàng ngày được chuyển về tài khoản ngân hàng của vợ… Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định Hai cùng đồng phạm đã có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, lãi suất từ 240%/năm đến 365%/năm, thu lợi bất chính số tiền trên 100 triệu đồng.

Nhóm Nguyễn Văn Quang cùng đồng bọn cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn tỉnh An Giang từ tháng 9/2024 đến nay. Hình thức cho vay góp ngày lãi suất 240%/năm, vay đứng với lãi suất 365%/năm.

Nhóm của Quang có khoảng 10 đối tượng, Quang có vai trò chủ mưu, cầm đầu, cấp vốn trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động cho vay; các đối tượng Trịnh Văn Lực, Trịnh Văn Đạt… có vai trò giúp sức, tìm kiếm người vay, trực tiếp cho vay, thu hồi tiền lãi, gốc. Quang trả lương cho Lực, Đạt số tiền 10 triệu đồng/tháng, bao ăn ở.

Hiện nhóm của Quang cho khoảng 100 người vay tiền, khi cần đi đòi nợ hoặc giải quyết mâu thuẫn liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng thì Quang sẽ chỉ đạo, huy động các đối tượng trong nhóm cùng đi. Quang cùng đồng phạm đã có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, lãi suất từ 240%/năm đến 365%/năm, thu lợi bất chính số tiền trên 100 triệu đồng.

Tại TP.HCM, nhóm Nguyễn Ngọc Hưởng, Trịnh Xuân Giang, Lê Đình Điều, Vũ Văn Duy, Vũ Văn Huy thực hiện cho vay lãi nặng trong giao dịch dân; giữ người trái pháp luật; cướp tài sản. Cục Cảnh sát hình sự cho biết, các đối tượng Nguyễn Ngọc Hưởng, Trịnh Xuân Giang, Lê Đình Điều, Vũ Văn Duy là bạn thân cùng quê ở TP Hải Phòng (trước đây là tỉnh Hải Dương) với nhau, cùng hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn TP.HCM.

Ngoài việc tự chạy quảng cáo hoặc phát tờ rơi tìm kiếm người vay để tổ chức cho vay riêng, trong một số khoản vay các đối tượng còn góp vốn cùng nhau để tổ chức cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trong hoạt động cho vay lãi nặng, các đối tượng sẽ hỗ trợ nhau trong việc kiểm tra thông tin người vay, đi đòi nợ khi người vay chậm trả lãi và gốc… Khi các con nợ không trả lãi và gốc, các đối tượng thường xuyên nhắn tin uy hiếp, đánh, giữ người trái pháp luật, cướp tài sản.

Nhóm Bùi Văn Hải và Bùi Văn Hậu (2 anh em ruột) cùng Phạm Văn Sơn, Phan Văn Quyết là người cùng quê, vào hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn TP Cần Thơ, tỉnh An Giang. Đối tượng Bùi Văn Hải cầm đầu nhóm khoảng 10 đối tượng tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh An Giang từ năm 2021 đến nay, trong đó Hải có vai trò, chủ mưu cầm đầu trong hoạt động cho vay lãi nặng; các đối tượng giúp sức gồm có Lê Minh Khánh, Nguyễn Đình Việt, Nguyễn Văn Đạt, Lê Minh Kha, Phạm Tuấn… có vai trò tìm kiếm người vay, trực tiếp cho vay, thu hồi tiền lãi, gốc.

Đối tượng Hải trả lương cho các đối tượng giúp sức số tiền 10 triệu đồng/tháng, bao ăn ở, khi cần đi đòi nợ hoặc giải quyết mâu thuẫn liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, thì Hải sẽ chỉ đạo, huy động các đối tượng trong nhóm cùng đi.

Đối với Bùi Văn Hậu, Phạm Văn Sơn, Phan Văn Quyết cho vay độc lập, nhưng khi mới vào, các đối tượng sẽ hỗ trợ hướng dẫn nhau, khi đã biết việc thì sẽ chủ động tìm kiếm người vay để cho vay độc lập, khi cần sẽ hỗ trợ nhau trong hoạt động cho vay như theo dõi quản lý giúp, cho nhau vay tiền để tổ chức cho vay, hỗ trợ nhau thu hồi nợ.

Nhóm Nguyễn Văn Hưng, Vũ Đắc Hải hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại địa bàn TP.HCM. Các đối tượng vừa tự chạy kiếm khách để tổ chức cho vay riêng, vừa kiểm tra thông tin khách vay, góp vốn cùng với các đối tượng khác.

Kết quả khám xét liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của các nhóm đối tượng nêu trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ: 9 ôtô, 6 xe máy, hơn 200 triệu đồng, 144 căn cước công dân, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 40 điện thoại di động, 1 máy tính, 1 laptop, 4 gậy sắt, 1 súng điện, 3 dao rựa, hàng nghìn tờ rơi quảng cáo cho vay và một số đồ vật, tài liệu khác liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Cũng theo Cục Cảnh sát hình sự đánh giá, đây là nhóm đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng với quy mô lớn, tinh vi, phức tạp, hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, rất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng hung khí, vũ lực để giải quyết mâu thuẫn, uy hiếp, đòi tiền cho vay trong một khoảng thời gian dài.

Truy xét mở rộng, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Dĩ An, TP.HCM tiến hành kiểm tra hành chính phòng RA12.01 tại một chung cư thuộc phường Dĩ An phát hiện đối tượng Vũ Đắc Hải có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma tuý; tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp đối với 8 đối tượng khác gồm: Bùi Mạnh Cường, Phạm Vỉ Thái, Lê Thị Ngọc Quyên, Lưu Gia Linh, Lê Thị Cẩm Hà, Chương Quý Hương, Lê Văn Mãi Em để điều tra về hành vi "Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; thu giữ 1 cân điện tử màu đen; 2 túi nylon chứa 27 viên nén hình tròn không đều màu hồng; 2 túi nylon chứa chất tinh thể màu trắng và đĩa sứ, ống hút cuốn bằng tờ tiền polime mệnh giá 10.000 VNĐ có dính chất bột màu trắng; 1 thẻ nhựa cứng màu trắng; Loa kéo, đèn xoay chiếu phục vụ việc sử dụng ma túy. Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP.HCM xác định, các loại ma túy tổng hợp loại Ketamin, Methamphetamine, MDMA…

Cục Cảnh sát hình sự cũng đã tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp đối với đối tượng Trần Thị Diễm Thuý để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc". Thông qua mối quan hệ xã hội, Bùi Văn Hải quen biết Trần Thị Diễm Thuý, từ khoảng tháng 7/2025, Hải và Thúy tổ chức cho Nguyễn Ngọc Hưởng đánh bạc dưới hình thức đánh lô để thu lợi số tiền bất chính khoảng trên 200 triệu đồng.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 28 bị can, trong đó đã tạm giam 26 bị can gồm: Nguyễn Văn Hai, Trần Thanh Hào, Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Đắc Hoàng, Nguyễn Duy Khánh, Vũ Đình Sơn, Nguyễn Văn Quang, Trịnh Văn Đạt, Trịnh Văn Lực, Lê Đình Điều, Bùi Văn Hậu, Phan Văn Quyết, Phạm Văn Sơn, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Ngọc Hưởng, Trịnh Xuân Giang, Vũ Văn Duy, Vũ Văn Huy, Vũ Đắc Hải, Bùi Mạnh Cường, Trần Thị Diễm Thúy, Bùi Văn Hải, Phạm Vi Thái, Lê Thị Ngọc Quyên, Lê Văn Mãi Em, Chương Qúy Hương về các tội danh: "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; giữ người trái pháp luật; cướp tài sản; tổ chức đánh bạc và đánh bạc; mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" để tiến hành điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.