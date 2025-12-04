Lĩnh án 16 năm tù vì tàng trữ 'nước vui'

Xác định Lê Ngọc Hải phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, TAND TP Huế đã tuyên phạt bị cáo này 16 năm tù giam.

Ngày 3/12, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Ngọc Hải (SN 2002, trú phường Kim Trà, TP Huế) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, Lê Ngọc Hải và Huỳnh Hồng Đợi (cùng trú phường Kim Trà, TP Huế) là bạn bè, thường xuyên đi chơi với nhau. Sáng 4/2/2024, Hải nhắn tin qua Telegram nhờ Đợi nhận giúp một gói hàng chuyển phát nhanh.

Bị cáo Lê Ngọc Hải. Ảnh: Thái Bường.

Đến 10h30 cùng ngày, khi Đợi đang nhận gói hàng trước một căn nhà ở phường Kim Trà thì bị lực lượng Công an TP Huế phát hiện, bắt quả tang.

Bên trong kiện hàng có 5 hộp giấy ghi "Mật ong nghệ đen Buôn Ma Thuột", mỗi hộp chứa 20 gói nylon, tổng cộng 100 gói bột khô. Kết luận giám định xác định đây là ma túy dạng "nước vui", tổng trọng lượng 459,04 gram, gồm các chất Ketamine, Nimetazepam, Methamphetamine và 2C-B.

Quá trình điều tra xác định, Hải quen với Nguyễn Văn Hải (SN 1995, đối tượng bán ma túy, trú tại Huế). Ngày 1/2/2024, Hải đặt mua 100 gói "nước vui" với giá 170 triệu đồng. Ngày 3/2/2024, bị cáo Hải chuyển 120 triệu đồng, đồng thời cung cấp địa chỉ nhận hàng và số điện thoại để nhân viên chuyển phát liên hệ.

Hải trước đó cũng từng 2 lần mua ma túy của Nguyễn Văn Hải, gồm 30 gói giá 50 triệu đồng và 50 gói giá 80 triệu đồng.

Sau khi xem xét hồ sơ và tính chất nghiêm trọng của vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê Ngọc Hải 16 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Đối với Huỳnh Hồng Đợi và Nguyễn Văn Hải, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cũng đã khởi tố bị can, hiện tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng liên quan.