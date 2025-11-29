Chân dung các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Campuchia

Công ty viễn thông Metfone, Ngân hàng MB Campuchia và Công ty Angkor Milk trở thành biểu tượng về hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn thăm Công ty Angkor Milk. Ảnh: VGP/Hải Minh

Nhân chuyến công tác tại Campuchia từ ngày 27-29/11, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã đến thăm Công ty viễn thông Metfone, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) Campuchia và Công ty Angkor Milk.

Cũng trong chuyến thăm, các doanh nghiệp đã báo cáo lãnh đạo Chính phủ về tình hình hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Campuchia.

Cụ thể, Metfone là dự án đầu tư của Tập đoàn Viettel tại Vương quốc Campuchia, được thành lập năm 2006, chính thức đi vào kinh doanh năm 2009 với 90% vốn của Viettel.

Công ty hiện kinh doanh trên 5 lĩnh vực chính gồm: dịch vụ di động, dịch vụ Internet băng rộng, dịch vụ tài chính số, dịch vụ giải pháp CNTT và dịch vụ số.

Tính đến nay, sau 20 năm xây dựng và trưởng thành, Metfone đã trở thành công ty viễn thông - công nghệ số có hạ tầng mạng lưới lớn nhất Campuchia với 6.000 trạm phát sóng, 70.000 km cáp quang, phủ sóng 96% lãnh thổ Campuchia, đưa Internet đến 100% tỉnh thành, giúp nước này có vùng phủ sóng 4G thuộc nhóm tốt nhất trong khu vực.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn thăm Công ty viễn thông Metfone. Ảnh: VGP/Hải Minh.

Công ty đã được chính phủ và Bộ Quốc phòng Campuchia ghi nhận và đánh giá cao, được Tặng Huân chương Monisaraphon, là Huân chương cao quý nhất của Hoàng gia Campuchia.

Tương tự, sau gần 14 năm hoạt động tại Campuchia, MB Campuchia luôn mang lại chất lượng dịch vụ tốt, tạo niềm tin yêu cho khách hàng; luôn tuân thủ tuyệt đối các quy định của Campuchia.

Đặc biệt, năm 2021 và 2022, MB Campuchia đã cùng Metfone xây dựng 2 nhà tưởng niệm các liệt sĩ Việt Nam hy sinh trên đất nước Campuchia tại tỉnh Kampong Thom và Battambang với kinh phí xây dựng xấp xỉ 15.000 USD /1 nhà tưởng niệm; ủng hộ 8.000 USD để xây dựng nơi tập kết, quy tập hài cốt của các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam tại Campuchia.

Trong khi đó, Angkor Milk do Vinamilk đầu tư xây dựng, là nhà máy sản xuất sữa đầu tiên tại Campuchia, được cấp phép hoạt động tại Campuchia vào tháng 10/2013 với số vốn điều lệ hơn 21 triệu USD .

Kể từ khi khánh thành tháng 5/2016, sản phẩm sữa các loại của Công ty Angkor Milk đã có mặt tại hầu hết tỉnh thành của nước bạn, chiếm hơn 30% thị phần.

Hiện nay, tổng diện tích của công ty, bao gồm nhà máy, kho xưởng đã lên tới 6 ha, với số vốn đầu tư mở rộng lũy kế lên tới gần 52 triệu USD . Doanh thu đạt hơn 80 triệu USD vào năm 2024, tạo công ăn việc làm cho hơn 600 lao động, trong đó lao động sở tại chiếm đa số, chỉ có 9 lao động là người Việt Nam, góp phần ý nghĩa vào các hoạt động an sinh xã hội của địa phương nơi đây.

Theo ông Đoàn Quốc Khánh, Tổng giám đốc Angkor Milk, công ty có kế hoạch xây dựng 1 trang trại nuôi bò sữa với quy mô 2.000 con trong năm 2026, hiện đã được chính phủ Campuchia phê duyệt chủ trương đầu tư; đồng thời đang lên kế hoạch nâng công suất sản xuất lên 90 triệu lít sữa các loại mỗi năm, đáp ứng nhu cầu sữa ngày càng tăng của Campuchia.

Bày tỏ vui mừng, tự hào khi đến thăm các doanh nghiệp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó thủ tướng biểu dương, đánh giá cao tập thể các doanh nghiệp đã luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, vun đắp xây dựng thương hiệu uy tín tại thị trường nước bạn, trở thành biểu tượng về hợp tác đầu tư giữa hai nước.

Phó thủ tướng cũng đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các đơn vị đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia, thiết thực góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia.

Phát huy những kết quả đáng tự hào đã đạt được, Phó thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ xanh - số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần tiếp tục phát huy truyền thống tương thân, tương ái thông qua các hoạt động từ thiện; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực của Campuchia trong lĩnh vực đầu tư của mình; quan tâm tạo việc làm cho cả người Việt Nam tại Campuchia.