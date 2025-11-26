Sáng 26/11, một người đàn ông ở Quảng Ngãi ôm hai con nhỏ nhảy cầu Trường Xuân xuống sông Trà Khúc, khiến bé gái hai tuổi tử vong.

Cháu V.V.T. đang điều trị tại bệnh viện.

Sáng nay (26/11), Võ Văn Tin (27 tuổi), trú xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã ôm theo hai con của mình là V.V.T. (7 tuổi) và V.N.M.A (2 tuổi) nhảy xuống khu vực cầu Trường Xuân bắc qua sông Trà Khúc, thuộc xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc huyện Sơn Tịnh). Phát hiện vụ việc, người dân địa phương đã vớt cả 3 người lên bờ và đưa đi cấp cứu.

Khoảng 9h sáng cùng ngày, Trung tâm Y tế Sơn Tịnh tiếp nhận hai cháu bé: bé trai V.V.T và bé gái V.N.M.A trong tình trạng nguy kịch.

Khi tiếp nhận, bé gái V.N.M.A đã ngừng hô hấp, không còn dấu hiệu sinh tồn. Dù ê-kíp y bác sĩ nỗ lực hồi sức, cháu không qua khỏi.

Bé trai V.V.T. khoảng 6 tuổi vẫn còn thở, được sơ cứu ổn định và chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi để theo dõi, điều trị.

Hiện nay, cơ quan chức năng đang làm việc với Võ Văn Tin, đồng thời tiếp tục làm rõ vụ việc.