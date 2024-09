CEO Yeah1 lĩnh 1,5 tỷ đồng nhờ show 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Nửa đầu năm nay, CEO Yeah1 Ngô Thị Vân Hạnh nhận 1,5 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Bà Ngô Thị Vân Hạnh - CEO Yeah1. Ảnh: Phương Lâm.

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên sau soát xét của CTCP Tập đoàn Yeah1 (HoSE: YEG) cho biết bà Ngô Thị Vân Hạnh - Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT - nhận thù lao và thu nhập tổng cộng 1,5 tỷ đồng , tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trung bình mỗi tháng, bà Hạnh nhận về khoảng 250 triệu đồng.

Ngoài bà Hạnh, Phó tổng giám đốc Chế Đoàn Viên cũng nhận thù lao gần 709 triệu đồng cho 6 tháng, tức bình quân hơn 118 triệu đồng mỗi tháng. Các lãnh đạo còn lại, kể cả Chủ tịch HĐQT Lê Phương Thảo, không nhận thù lao hay thu nhập nào trong kỳ.

Trước đó vào năm 2023, ông Đào Phúc Trí - Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT đã nhận thù lao và thu nhập gần 1,7 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, trong khi bà Lê Phương Thảo nhận con số 502 triệu đồng.

Bà Ngô Thị Vân Hạnh gia nhập Yeah1 từ tháng 2/2023 với vai trò phát triển mảng nội dung cao cấp, sau đó ngồi ghế Tổng giám đốc từ giữa tháng 9, thay ông Đào Phúc Trí. Bà có kinh nghiệm hơn 24 năm trong lĩnh vực kinh doanh và truyền thông, từng đảm nhận các vị trí quan trọng tại Tập đoàn Truyền thông Lasta và Cát Tiên Sa.

Bà Hạnh về Yeah1 vào thời điểm tập đoàn này được cho là rơi vào giai đoạn sa sút, gần như "thay máu" toàn bộ nhân sự. Song chỉ sau một năm cải tổ, lợi nhuận của công ty đã đạt mức cao nhất trong 5 năm qua nhờ khoản doanh thu tăng mạnh từ mảng quảng cáo trên kênh truyền hình và nền tảng kỹ thuật số.

Gần đây, chương trình truyền hình "Anh trai vượt ngàn chông gai" do Yeah1 mua bản quyền chương trình "Call me by fire" của Trung Quốc tạo được tiếng vang lớn. Trong đó, bà Vân Hạnh giữ vai trò Tổng giám chế - người trực tiếp giám sát công việc sản xuất và có quyền quyết định mọi thứ.

Chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" tạo được tiếng vang lớn. Ảnh: Yeah1.

Báo cáo tài chính quý II/2024 của Yeah1 ghi nhận doanh thu hơn 207 tỷ đồng , gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất từ quý I/2022 đến nay. Khấu trừ các chi phí, Yeah1 thu về gần 13 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp 10 lần cùng kỳ năm ngoái. Lãi ròng cũng tăng 62% từ 5,8 tỷ cùng kỳ lên 9,4 tỷ đồng .

Lũy kế nửa đầu năm, Yeah1 ghi nhận gần 281 tỷ đồng doanh thu, gấp đôi so với 6 tháng đầu năm ngoái. Doanh thu tăng mạnh chủ yếu đến từ mảng hoạt động quảng cáo và tư vấn truyền thông tăng 136%.

Đây được xem là mảng kinh doanh cốt lõi của Yeah1 trong các dự án sản xuất chương trình truyền hình như show "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" hay "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Bên cạnh đó, đơn vị này còn sản xuất và phát hành nội dung trên nền tảng mạng xã hội, quảng cáo trên Google hay quảng cáo truyền hình.