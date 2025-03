Giá bán USD tại Ngân hàng Nhà nước lần đầu vượt 26.000 đồng

Sở Giao dịch NHNN đã tăng giá bán USD từ 25.997 đồng/USD lên 26.003 đồng/USD trong phiên giao dịch ngày 21/3.

Tỷ giá USD/VND vẫn duy trì xu hướng tăng dù đồng bạc xanh suy yếu trên thị trường quốc tế. Ảnh: Paul Yeung/Bloomberg.

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố vào ngày 21/3 ở mức 24.813 đồng/USD, tức tăng 6 đồng so với hôm qua và cũng là mốc cao nhất lịch sử. Nếu so với đầu năm, tỷ giá trung tâm hiện đã tăng tới 471 đồng/USD.

Diễn biến này đẩy trần tỷ giá được phép giao dịch tại các ngân hàng thương mại hôm nay lên đến 26.054 đồng/USD. Tỷ giá sàn dựa theo tỷ giá trung tâm cho các ngân hàng áp dụng là 23.572 đồng/USD.

Hiện, tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch NHNN cũng được điều chỉnh lên mức 23.623 - 26.003 đồng/USD (mua - bán). Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên NHNN nâng giá bán USD tham khảo lên trên 26.000 đồng. So với đầu năm 2025, giá bán tham khảo USD đã tăng thêm 553 đồng, tương đương mức tăng ròng hơn 2%.

Diễn biến đi lên của tỷ giá trung tâm kéo theo giá USD giao dịch tại các ngân hàng thương mại tăng mạnh hôm nay. Hiện, giá bán đồng bạc xanh trên kênh chính thức này đã tăng thêm khoảng 50 đồng so với cuối tuần trước và gần mức đỉnh 25.780 đồng/USD ghi nhận vào hồi đầu tháng 3.

Cụ thể, Vietcombank hôm nay tăng giá giao dịch đồng bạc xanh thêm 20 đồng so với hôm qua, hiện niêm yết ở mức 25.370 - 25.760 đồng/USD (mua - bán).

Tương tự, VietinBank cũng nâng giá mua - bán đồng bạc xanh lên 25.419 - 25.779 đồng/USD, tương ứng tăng 26 đồng; BIDV niêm yết ở mức 25.400 - 25.760 đồng/USD, tăng 30 đồng.

Tại nhóm ngân hàng thương mại tư nhân, HDBank hiện niêm yết giá giao dịch ngoại tệ này ở mức 25.310 - 25.760 đồng/USD, tăng 20 đồng.

Các ngân hàng thương mại tư nhân lớn khác như Techcombank, Eximbank, VPBank, ACB, SHB... cũng tăng giá mua - bán USD thêm vài chục đồng. Hiện giá mua vào tại nhóm này dao động quanh vùng 25.350-25.380 đồng/USD và giá bán ra phổ biến ở mức 25.740-25.760 đồng/USD.

Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do cũng tăng 30 đồng so với hôm qua. Hiện các điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội chấp nhận giao dịch ở mức 25.870 - 25.970 đồng/USD (mua - bán).

Tính từ đầu tuần đến nay, giá USD trên thị trường tự do đã tăng tổng cộng 150 đồng và hiện áp sát mức đỉnh 26.000 đồng/USD ghi nhận vào cuối tháng 6/2024.

Trước đó, giá đồng bạc xanh từng giữ ở mức 25.900 đồng/USD vào cuối năm 2024 rồi giảm sâu trong tháng 1 năm nay. Tuy nhiên, giá trị đồng USD liên tục duy trì xu hướng tăng từ sau Tết Nguyên đán.

Tỷ giá trong nước vẫn duy trì xu hướng tăng bất chấp sức mạnh đồng bạc xanh đã suy yếu trên thị trường quốc tế kể từ giữa tháng 1 đến nay. Hiện, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng USD trong rổ tiền tệ - dao động quanh vùng 104 điểm, giảm gần 3% so với cuối tháng 2 và gần 4% so với cuối năm 2024.