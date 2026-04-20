CEO VPBankS: Có thể cho vay margin thêm 30.000-32.000 tỷ

Ban lãnh đạo VPBankS tự tin với kế hoặc mở rộng dư nợ cho vay margin lên 50.000 tỷ đồng nhờ điều kiện thị trường và năng lực nội tại của doanh nghiệp.

ĐHĐCĐ VPBankS thông qua mục tiêu lãi trước thuế 6.500 tỷ đồng năm 2026. Ảnh: VPX.

Chiều 20/4, Công ty CP Chứng khoán VPBank - VPBankS (HoSE: VPX) đã tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2026. ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 11.074 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 6.453 tỷ, lần lượt tăng 39% và 44% so với thực hiện năm 2025.

Nếu hoàn thành, kết quả này sẽ là kỷ lục mới trong hoạt động của doanh nghiệp.

Mục tiêu lãi trước thuế gần 6.500 tỷ, mở rộng dư nợ cho vay margin lên 50.000 tỷ

Trong năm 2025, công ty chứng khoán này ghi nhận tổng doanh thu 7.962 tỷ đồng ; lãi trước thuế kỷ lục 4.476 tỷ đồng - gấp gần 4 lần kết quả năm liền trước đó và vượt kế hoạch đã đề ra. Năm nay, công ty cũng đặt mục tiêu tăng thị phần môi giới từ 3,2% lên 5% trên HoSE.

Ở mảng cho vay margin, tăng trưởng dư nợ bình quân được đặt ra là từ gần 19.775 tỷ của năm 2025 lên mức gần 49.485 tỷ đồng .

Ông Nhâm Hà Hải, Tổng giám đốc VPBankS cho biết hoạt động cho vay margin vẫn đang tăng trưởng tích cực. Kết thúc năm 2025, dư nợ đạt khoảng 34.000 tỷ và mục tiêu trong năm 2026 là tăng lên 50.000 tỷ đồng . Đến hiện tại, con số này đã vượt 38.000 tỷ đồng .

Dù lãi suất trong quý I có xu hướng tăng, doanh nghiệp vẫn tự tin hoàn thành kế hoạch này nhờ nền tảng vốn mạnh, với gần 13.000 tỷ đồng vốn chủ sở hữu huy động được cuối năm trước, giúp duy trì lãi suất cho vay cạnh tranh. Bên cạnh đó, nhu cầu vay margin trên thị trường vẫn ở mức cao, trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại còn chậm. VPBankS cũng còn dư địa cho vay lớn, khoảng 32.000- 33.000 tỷ đồng , tạo lợi thế đáng kể so với các đối thủ.

Về thị trường, ông Hải nhận định thanh khoản quý I ở mức tích cực, đạt khoảng 35.000 tỷ đồng mỗi phiên, cao hơn mức bình quân 29.000 tỷ đồng /phiên của năm 2025, cho thấy sức hấp thụ mạnh dù khối ngoại vẫn bán ròng.

Liên quan đến diễn biến giá cổ phiếu VPX, bà Hồ Thúy Ngà - Chủ tịch HĐQT - cho biết VPBankS chính thức lên sàn từ tháng 12 năm ngoái với giá IPO 33.900 đồng/cổ phiếu.

Theo bà, cổ phiếu VPX từng ghi nhận nhịp tăng mạnh trong tháng 3, có thời điểm đạt khoảng 34.500 đồng/cổ phiếu, vượt mức giá IPO. Tuy nhiên, đến cuối tháng, thị giá quay đầu điều chỉnh trong bối cảnh thị trường chứng khoán chịu áp lực từ xu hướng lãi suất tăng - yếu tố thường không thuận lợi cho dòng tiền vào kênh cổ phiếu.

Dù vậy, lãnh đạo VPBankS nhấn mạnh các chỉ số định giá hiện tại của doanh nghiệp vẫn ở mức hấp dẫn so với mặt bằng chung ngành chứng khoán, với P/B khoảng 1,62 lần và P/E quanh 12,69 lần. Đây được xem là nền tảng cho thấy cổ phiếu vẫn có dư địa tăng trưởng trong trung và dài hạn.

Bà Ngà cũng bày tỏ kỳ vọng thị giá cổ phiếu VPX sẽ sớm phản ánh đầy đủ hơn giá trị nội tại của doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang hướng tới mục tiêu nâng hạng lên thị trường mới nổi.

Cũng tại phiên họp, ĐHĐCĐ VPBankS đã kiện toàn HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với 3 thành viên, bao gồm Chủ tịch HĐQT Hồ Thúy Ngà, Thành viên HĐQT Nguyễn Lương Tân và Thành viên độc lập Trần Ngọc Lan.

Không chia cổ tức

Dù kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt bậc trong năm 2025, ĐHĐCĐ VPBankS đã thống nhất phương án không chia cổ tức nhằm đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong phiên thảo luận, một cổ đông đã đặt câu hỏi về kế hoạch tăng vốn của VPBankS trong bối cảnh các đối thủ khác đang liên tục tăng chỉ tiêu này. Trả lời, Chủ tịch HĐQT Hồ Thúy Ngà cho hay sau đợt IPO thành công, VPBankS đã huy động gần 13.000 tỷ đồng , qua đó có đủ nguồn vốn để mở rộng hoạt động trong thời gian tới. Công ty sẽ cân đối giữa kết quả kinh doanh và nhu cầu huy động vốn nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông, bao gồm kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Tại phiên họp, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc VPBank, cũng chia sẻ thêm về chiến lược dài hạn của VPBankS. Ông nói VPBankS là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái tài chính của ngân hàng. Tăng trưởng nhanh chóng của công ty, từ mức vốn điều lệ 36 tỷ đồng lên nhóm dẫn đầu thị trường chỉ trong vòng 4 năm, được xem là kết quả của định hướng phát triển bài bản từ ngân hàng mẹ.

Trong thời gian tới, VPBankS đặt mục tiêu mở rộng mạnh mẽ sang các mảng kinh doanh có giá trị gia tăng cao. Bên cạnh hoạt động môi giới, công ty sẽ phát triển các dịch vụ ngân hàng đầu tư như thị trường vốn và tư vấn M&A, đồng thời đẩy mạnh mảng quản lý tài sản thông qua hợp tác với VPBank để phát triển dịch vụ khách hàng cao cấp. Một công ty quản lý quỹ cũng đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục và dự kiến đi vào hoạt động trong khoảng tháng 5-6 tới.

Ngoài ra, theo ông Vinh, VPBank đang chuẩn bị tham gia lĩnh vực tài sản số thông qua chương trình thử nghiệm sàn giao dịch tài sản mã hóa, đồng thời đã ký kết hợp tác với các đối tác quốc tế như OKX Ventures và HashKey Capital nhằm xây dựng nền tảng công nghệ và sản phẩm.

Lợi thế cạnh tranh của VPBankS được xác định đến từ nền tảng hệ sinh thái của VPBank, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận và mở rộng tệp khách hàng. Đồng thời, nguồn lực tài chính cùng khả năng huy động vốn quốc tế cũng tạo điều kiện để công ty duy trì năng lực cạnh tranh và đáp ứng các tiêu chuẩn quản trị rủi ro. Sự hậu thuẫn từ VPBank và SMBC cũng góp phần nâng cao uy tín của VPBankS trên thị trường tài chính toàn cầu.