CEO Techcombank nhận lương gần 17 tỷ đồng nửa đầu năm

CEO Techcombank Jens Lottner nhận 16,9 tỷ đồng tiền lương trong 6 tháng đầu năm 2026. Tính bình quân, thu nhập từ lương của ông đạt khoảng 2,82 tỷ đồng mỗi tháng.

CEO Techcombank Jens Lottner. Ảnh: TCB.

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã được soát xét, Techcombank đã chi tổng cộng 32,9 tỷ đồng thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lương, thưởng cho Tổng giám đốc trong 6 tháng đầu năm, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, thu nhập từ tiền lương của Tổng giám đốc Jens Lottner tăng 29% so với cùng kỳ, lên 16,9 tỷ đồng . Tính bình quân, CEO Techcombank nhận khoảng 2,82 tỷ đồng mỗi tháng trong nửa đầu năm nay.

Ông Jens Lottner sinh ra tại Đức, có bằng Tiến sĩ Kinh tế tại Đại học Công nghệ Dresden. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và từng giữ nhiều vị trí tại McKinsey & Company và Boston Consulting Group.

Trước khi gia nhập Techcombank, ông Jens Lottner từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Tài chính (CFO) tại Ngân hàng Thương mại Siam (SCB) ở Thái Lan. Tại đây, ông tham gia dẫn dắt quá trình chuyển đổi số, phát triển nền tảng ngân hàng di động, hạ tầng điện toán đám mây và năng lực phân tích dữ liệu.

Ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Techcombank từ tháng 8/2020. Trong thời gian điều hành Techcombank, ông Jens Lottner tập trung vào chiến lược phát triển số hóa, lấy khách hàng làm trung tâm và duy trì mô hình kinh doanh hướng tới mức rủi ro thấp, lợi nhuận cao.

Thuyết minh về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, tiền lương của Tổng giám đốc của Techcombank trong nửa đầu năm nay. Ảnh: TCB.

Không chỉ thu nhập của lãnh đạo cấp cao tăng, tiền lương và thưởng bình quân của nhân viên Techcombank cũng cải thiện trong nửa đầu năm.

Cụ thể, tiền lương bình quân của người lao động tại ngân hàng đạt 39 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả các khoản thưởng và thu nhập khác, mức bình quân đạt 46 triệu đồng/tháng.

Trong 6 tháng đầu năm, Techcombank đã chi 3.576 tỷ đồng cho chi phí nhân sự.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế nửa đầu năm 2026, Techcombank ghi nhận 18.500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả này, ngân hàng đã hoàn thành hơn một nửa mục tiêu lợi nhuận đặt ra cho cả năm.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của Techcombank đạt hơn 1,27 triệu tỷ đồng . Dư nợ cho vay khách hàng đạt 847.336 tỷ đồng , tăng 10% so với cuối năm 2025. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,08%. Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng tại Techcombank đạt 662.448 tỷ đồng , tăng 7% so với cuối năm trước.