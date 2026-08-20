CEO công ty chứng khoán nhận thu nhập tiền tỷ

Nhiều lãnh đạo công ty chứng khoán nhận thu nhập hàng tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, cao nhất gần 4,8 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 của các công ty chứng khoán lớn ghi nhận sự phân hóa rõ rệt về mức chi trả thu nhập, thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) cùng Ban tổng giám đốc. Trong khi một số đơn vị tiếp tục duy trì mức đãi ngộ tiền tỷ cho các vị trí điều hành, nhiều doanh nghiệp khác lại ghi nhận chiều hướng sụt giảm hoặc thận trọng trong việc cơ cấu quỹ lương thưởng cho các lãnh đạo cấp cao.

CEO công ty chứng khoán nhận lương bao nhiêu?

Tại CTCP Chứng khoán TP.HCM - HSC (HoSE: HCM), vị trí Tổng giám đốc tiếp tục ghi nhận mức chi trả thu nhập cao trong ngành. Thuyết minh báo cáo tài chính bán niên cho thấy ông Trịnh Hoài Giang, Tổng giám đốc HSC, đã nhận tổng thu nhập 4,8 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tương đương mức bình quân khoảng 800 triệu đồng/tháng. Con số này được giữ nguyên so với cùng kỳ năm trước. Hiện tại, HSC duy trì vị trí trong top 5 về thị phần môi giới cổ phiếu trên sàn HoSE với khoảng 6,8%.

Tương tự, CTCP Chứng khoán Vietcap (HoSE: VCI) ghi nhận mức tăng đáng kể trong chi trả thù lao cho Ban điều hành. Khoản thu nhập chi trả cho vị trí Tổng giám đốc trong 6 tháng đầu năm đạt 3,36 tỷ đồng , tương ứng 560 triệu đồng/tháng. Mức chi trả này tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh các mảng ngân hàng đầu tư (IB) và tự doanh của công ty đều chuyển biến tích cực.

Ở nhóm các công ty có sự thay đổi nhân sự thượng tầng, mức thù lao ký kết cho vị trí CEO mới cũng ở mức cao. Tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS), ông Nguyễn Duy Linh, người đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc từ tháng 1, đã nhận 2,8 tỷ đồng cho khoảng 5 tháng rưỡi làm việc, tương đương bình quân khoảng 500 triệu đồng/tháng. Khoản thu nhập chi trả cho người tiền nhiệm Nguyễn Chí Thành trong 14 ngày làm việc đầu năm cũng lên tới 544 triệu đồng.

Tại CTCP Chứng khoán Phương Đông (OCBS), ông Nguyễn Đức Quân Tùng, Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT, nhận mức thu nhập 2,93 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm, tương đương khoảng 488 triệu đồng/tháng.

Cắt giảm và thay đổi cơ cấu theo biến động nhân sự

Trái ngược với đà tăng thu nhập tại một số đơn vị, không ít công ty chứng khoán ghi nhận mức chi trả cho dàn lãnh đạo đi xuống trong nửa đầu năm.

Tại CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS), doanh nghiệp ghi nhận thay đổi nhân sự điều hành từ cuối năm trước khi ông Nhâm Hà Hải đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc. Trong 6 tháng đầu năm, mức thu nhập chi trả cho vị trí này đạt 3,2 tỷ đồng , tương đương 533 triệu đồng/tháng. Dù vẫn thuộc nhóm cao trên thị trường, con số này đã giảm tới 38% so với mức 5,2 tỷ đồng mà cựu Tổng giám đốc Vũ Hữu Điền nhận trong cùng kỳ năm trước.

Ông Nhâm Hà Hải, Tổng giám đốc VPBankS nhận thu nhập 3,2 tỷ trong 6 tháng đầu năm năm 2026. Ảnh: VPX.

Tại CTCP Chứng khoán VPS, đơn vị nắm giữ thị phần môi giới cổ phiếu lớn nhất trên sàn chứng khoán, tổng quỹ lương, thưởng và thù lao chi trả cho HĐQT, Ban tổng giám đốc và Ban kiểm soát trong nửa đầu năm đạt hơn 6 tỷ đồng .

Trong đó, ông Lê Minh Tài, Tổng giám đốc VPS, nhận hơn 1,44 tỷ đồng tiền lương và thưởng trong 6 tháng đầu năm, tương đương bình quân 240 triệu đồng/tháng. Đáng chú ý, một số thành viên HĐQT của VPS nhận thù lao và lương thưởng cao hơn Ban điều hành. Cụ thể, bà Trần Thị Bảo Ngọc nhận tổng cộng gần 1,28 tỷ đồng , bà Nguyễn Thị Thu Hồng nhận 1,24 tỷ đồng . Chủ tịch HĐQT Nguyễn Lâm Dũng nhận khoảng 531 triệu đồng tiền lương, thưởng và thù lao.

Tại CTCP Chứng khoán VIX, sau quyết định miễn nhiệm vị trí Tổng giám đốc đối với ông Trương Ngọc Lân vào cuối tháng 6, số liệu báo cáo tài chính cho thấy công ty đã chi trả 1,16 tỷ đồng cho ông Lân trong nửa đầu năm, giảm 21% so với mức 1,47 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Tính bình quân, mức thu nhập đạt khoảng 193 triệu đồng/tháng.