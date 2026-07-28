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Kinh doanh

Lương Chủ tịch TKV gần 130 triệu đồng/tháng

  • Thứ ba, 28/7/2026 18:53 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV có mức lương gần 130 triệu đồng/tháng, trong khi Tổng giám đốc hưởng hơn 126 triệu đồng/tháng.

Theo Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2025 gửi Bộ Tài chính, TKV công bố tiền lương, tiền thưởng và thu nhập khác của người quản lý doanh nghiệp theo quy định đối với doanh nghiệp Nhà nước.

Theo đó, ông Ngô Hoàng Ngân - Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV - có mức lương khoảng 129,9 triệu đồng/tháng, tương ứng 1,5 tỷ đồng/năm. Tiền thưởng và thu nhập khác dự kiến là 87,8 triệu đồng.

Ông Vũ Anh Tuấn - Tổng Giám đốc TKV - có mức lương 126,3 triệu đồng/tháng, tương đương 1,5 tỷ đồng/năm. Tiền thưởng và thu nhập khác là 85,3 triệu đồng.

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Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của TKV năm 2025 đạt 6.689 tỷ đồng.

Các thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên và phần lớn các Phó Tổng giám đốc TKV có mức lương 115,4 triệu đồng/tháng, tương ứng gần 1,4 tỷ đồng/năm, cùng tiền thưởng và thu nhập khác 78,06 triệu đồng/người. Trong khi đó, Kế toán trưởng TKV có mức lương 104,6 triệu đồng/tháng, tương đương 1,2 tỷ đồng/năm, tiền thưởng và thu nhập khác 70,7 triệu đồng.

Tổng tiền lương của đội ngũ người quản lý doanh nghiệp năm 2025 dự kiến là 21,4 tỷ đồng, trong khi tổng tiền thưởng và thu nhập khác khoảng 1,2 tỷ đồng. TKV cũng lưu ý đây là mức tiền lương, tiền thưởng dự kiến năm 2025, được xác định trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2025 của tập đoàn đang trình Bộ Tài chính phê duyệt.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán, năm 2025 TKV đạt 137.063 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm khoảng 5,7% so với năm 2024. Tuy nhiên, nhờ giá vốn giảm, lợi nhuận gộp tăng lên 22.504 tỷ đồng, tăng khoảng 8,6%. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 8.369 tỷ đồng, tăng hơn 17%, còn lợi nhuận trước thuế đạt 8.472 tỷ đồng, tăng khoảng 22% so với năm trước.

Sau khi trừ thuế, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của TKV đạt 6.689 tỷ đồng, tăng 23,6% so với mức hơn 5.400 tỷ đồng của năm 2024.

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Dương Hưng/Tienphong.vn

TKV Bộ Tài chính doanh nghiệp Nhà nước

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