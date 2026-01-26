Ngày càng rõ ai sẽ là CEO mới của Apple

Việc mở rộng vai trò quản lý của Giám đốc Phần cứng John Ternus càng chứng tỏ khả năng ông sẽ là CEO tiếp theo tại Apple.

John Ternus trong một sự kiện của Apple. Ảnh: Apple.

Theo nguồn tin từ Bloomberg, Apple đã mở rộng phạm vi công việc của Giám đốc Kỹ thuật Phần cứng John Ternus, phụ trách thêm mảng thiết kế. Động thái cho thấy khả năng Ternus sẽ thay thế Tim Cook cho vị trí CEO ngày càng lớn.

Nguồn tin cho biết Cook đã âm thầm bổ nhiệm Ternus quản lý đội ngũ thiết kế tại Apple từ cuối năm 2025. Đây là bộ phận quan trọng tại Táo khuyết, việc quản lý cả đội ngũ phần cứng và phần mềm thường chỉ dành cho lãnh đạo cấp cao.

Vai trò quản lý thiết kế từng được đảm nhiệm bởi Jony Ive đến năm 2019. Cook từng giữ vị trí tương tự vào giai đoạn 2015-2017 khi Ive tạm thời rút lui. Cựu Giám đốc Vận hành Jeff Williams đã giám sát bộ phận thiết kế đến khi ông nghỉ hưu vào cuối năm 2025.

Vai trò ngày càng lớn

Theo nguồn tin nội bộ, Ternus hiện được xem là "người hỗ trợ quản trị" toàn bộ mảng thiết kế. Điều đó đồng nghĩa ông đóng vai trò trung gian giữa đội ngũ thiết kế và ban lãnh đạo cấp cao, đại diện nhóm thiết kế trong cuộc họp của ban điều hành và quản lý các trưởng bộ phận.

Dù thay đổi, chưa có dấu hiệu cho thấy Cook sẽ sớm từ chức. Kể cả khi không còn ngồi ghế CEO, ông nhiều khả năng giữ chức chủ tịch.

Trước đó, Apple thông báo với cổ đông rằng Chủ tịch Art Levinson vẫn tiếp tục công việc sau cuộc họp cổ đông diễn ra vào tháng 2. Dù vậy, Levinson hiện đã 75 tuổi, độ tuổi nghỉ hưu phổ biến của các thành viên hội đồng quản trị. Theo Bloomberg, điều đó ngụ ý việc chuyển giao chức chủ tịch chưa xảy ra đến ít nhất 2027.

Kể cả quá trình bổ nhiệm Ternus cũng diễn ra kín đáo. Trưởng nhóm thiết kế hiện tại vẫn tiếp tục báo cáo công việc cho Cook. Tuy nhiên, nguồn tin nội bộ cho biết Cook đang cố gắng để Ternus tiếp xúc nhiều bộ phận hơn trong hoạt động của công ty.

John Ternus (ngoài cùng bên trái) trong một cuộc phỏng vấn. Ảnh: CNBC.

Với tư cách Phó chủ tịch cấp cao Kỹ thuật Phần cứng, Ternus làm việc chặt chẽ với đội ngũ thiết kế công nghiệp, tập trung phát triển phần cứng. Tuy nhiên, ông chưa từng phụ trách các bộ phận liên quan đến giao diện người dùng hay phần mềm.

Theo nhà phân tích Mark Gurman, động thái trên có thể thừa nhận quan điểm Ternus phù hợp với vai trò thiết kế. Để so sánh, Cook được bổ nhiệm từ bộ phận bán hàng và vận hành. Kể từ khi nắm quyền, ông rất ít can thiệp vào quá trình thiết kế sản phẩm.

Kể cả khi vai trò lớn hơn, Ternus không phải người quyết định cuối cùng về thiết kế. Craig Federighi, Phó chủ tịch cấp cao Kỹ thuật Phần mềm, ảnh hưởng rất lớn đến đội ngũ thiết kế. Ngoài ra, Giám đốc Marketing Greg Joswiak cũng đóng vai trò quan trọng.

Các nhân viên Apple cho rằng việc để Ternus giám sát bộ phận thiết kế, trong khi bản thân đội ngũ vẫn báo cáo công việc cho Cook, là động thái kỳ lạ. Dù vậy theo Gurman, cấu trúc mới có thể khẳng định vị thế của Ternus như ngôi sao đang lên, trong bối cảnh Táo khuyết giữ kín kế hoạch thay thế CEO.

Bất ổn tại Apple

Trên thực tế, đã có nhiều đồn đoán rằng Ternus là ứng viên số một cho vị trí CEO Apple. Tháng 10/2025, Bloomberg đưa tin vị thế của Ternus đang rất cao khi ông trở thành người ra quyết định quan trọng về lộ trình, tính năng và chiến lược sản phẩm, các nhiệm vụ vượt khỏi phạm vi thông thường của giám đốc phần cứng.

Ở tuổi 50, Ternus là thành viên trẻ nhất trong ban điều hành Apple. Đó cũng là lợi thế cho ông so với những ứng viên khác. Ternus được Cook và Williams đánh giá cao, một số thành viên hội đồng quản trị cho rằng ông có khả năng lèo lái Apple trong bối cảnh AI bùng nổ.

Ngoài Ternus, ứng cử viên khác là Sabih Khan, Giám đốc Vận hành vừa được bổ nhiệm. Khan giám sát chuỗi cung ứng, đảm nhiệm vai trò tương tự Cook trước đây. Người tiền nhiệm của Khan là Williams cũng từng được xem là ứng viên CEO sáng giá.

CEO Apple Tim Cook. Ảnh: Bloomberg.

Apple cũng đang trải qua cải tổ ngắn hạn khi một số giám đốc nghỉ việc vào năm ngoái. Vài phó chủ tịch cũng đến độ tuổi thường nghỉ hưu.

Johny Srouji, Phó chủ tịch cấp cao Công nghệ Phần cứng, được cho đã bày tỏ với Cook nguyện vọng rời công ty vào cuối năm ngoái. Tuy vậy theo nguồn tin mới nhất, Srouji vẫn ở lại công ty. Điều đó cho thấy sự bất ổn ngày càng lớn trong ban lãnh đạo Apple.

Trước khi giám sát mảng thiết kế, công việc quản lý của Ternus đã mở rộng sang đội ngũ robot và phần cứng Apple Watch. Điều đó diễn ra sau khi đội ngũ AI tại Apple giải tán và Williams nghỉ hưu.

Apple cũng muốn Ternus xuất hiện nhiều hơn trước công chúng. Ông đã đại diện công ty giới thiệu iPhone Air, tham gia nhiều cuộc phỏng vấn quan trọng sau các sự kiện gần đây.

Bản thân nhóm thiết kế tại Apple chứng kiến nhiều biến động. Năm 2024, công ty bổ nhiệm Molly Anderson làm trưởng bộ phận thiết kế công nghiệp. Alan Dye, Giám đốc thiết kế giao diện người dùng, rời công ty vào tháng 12/2025 để gia nhập Meta. Trong khi đó, nhiều nhân viên từng làm việc dưới thời Ive đã chuyển sang studio LoveFrom hoặc các startup như OpenAI.