CĐV Indonesia đòi trả công bằng cho Việt Nam vụ Malaysia nhập tịch

Người hâm mộ Indonesia tạo làn sóng tranh luận dữ dội khi kêu gọi công bằng cho Việt Nam sau vụ Malaysia bị FIFA phanh phui gian lận hồ sơ nhập tịch.

Bài đăng của trang Seasia Goal kêu gọi công bằng cho tuyển Việt Nam.

Tối 7/10, fanpage Seasia Goal do hội CĐV Indonesia quản lý với hơn 100.000 người theo dõi, đăng thông điệp ủng hộ bóng đá Việt Nam, đồng thời yêu cầu xử lý thật nghiêm vụ bê bối nhập tịch của Malaysia.

Theo nội dung bài viết, FIFA công bố bằng chứng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cố tình làm giả giấy hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch. Các tài liệu bị phát hiện sửa nơi sinh của ông bà cầu thủ từ Argentina, Brazil, Tây Ban Nha và Hà Lan sang Malaysia.

Seasia Goal cho rằng vụ việc "làm hoen ố hình ảnh bóng đá Malaysia", và ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của bóng đá Đông Nam Á. Trang này viết: "Điều đau lòng nhất là với người hâm mộ Malaysia - họ tin tưởng và ủng hộ đội tuyển. Nhưng nạn nhân lớn nhất vẫn là tuyển Việt Nam khi phải đối đầu với 7 cầu thủ không hợp lệ ở vòng loại Asian Cup 2027".

Kết bài, Seasia Goal nhấn mạnh: "Đông Nam Á phải đoàn kết để bảo vệ sự trong sạch của bóng đá khu vực. Công lý cho Việt Nam cũng là công lý cho tất cả".

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ từ cộng đồng mạng. Nhiều người hâm mộ Indonesia bày tỏ sự phẫn nộ, khẳng định Việt Nam xứng đáng được trả lại công bằng và kêu gọi AFC cùng FIFA có hành động mạnh tay.

Hiện FAM còn 6 tháng để chứng minh sự trong sạch. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định các bằng chứng từ FIFA là quá rõ ràng và khả năng Malaysia thoát án gần như bằng không.