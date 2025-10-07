Thể thao Malaysia có biến động lớn

Chính phủ Malaysia được đề nghị mở cuộc điều tra toàn diện sau khi FIFA công bố kết quả liên quan đến vụ bê bối nhập tịch ở đội tuyển quốc gia.

Bê bối nhập tịch làm tổn hại hình ảnh thể thao Malaysia.

Rạng sáng 7/10, FIFA chính thức công bố báo cáo điều tra về 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, bao gồm Gabriel Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Iraurgui và Hector Hevel. Kết quả cho thấy không ai trong số họ có nguồn gốc tổ tiên từ Malaysia, hoàn toàn trái ngược với hồ sơ mà Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) từng nộp lên FIFA.

Theo giải thích ban đầu từ FAM, ông bà của 7 cầu thủ này “được cho là sinh ra tại Malaysia”, nhưng cuộc điều tra độc lập của FIFA tại các cơ quan đăng ký dân sự ở Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan bác bỏ hoàn toàn thông tin này. Các cơ quan chức năng ở những quốc gia nói trên xác nhận không có bất kỳ hồ sơ hợp pháp nào chứng minh mối liên hệ huyết thống giữa các cầu thủ và Malaysia.

Dàn cầu thủ Malaysia vướng bê bối nhập tịch.

Trước phát hiện gây sốc, nghị sĩ Chong Zhemin ở bang Perak gửi kiến nghị khẩn cấp lên Hội đồng Nhân dân Malaysia, yêu cầu mở cuộc điều tra toàn diện.

“Đây là hành vi có thể vi phạm pháp luật liên quan đến việc làm giả tài liệu chính thức. Các cơ quan có thẩm quyền cần hành động nhanh chóng và nghiêm túc, vì đây là vấn đề mang tính lợi ích cộng đồng cấp bách", ông Chong nói.

Ông Chong cũng đề xuất chính phủ tiến hành kiểm toán toàn bộ quá trình nhập tịch của các vận động viên ở các môn thể thao khác. Bên cạnh đó, ông kêu gọi thiết lập quy trình xác minh chặt chẽ hơn, bao gồm việc đối chiếu với hồ sơ gốc tại quốc gia xuất thân của vận động viên trước khi công nhận tư cách đại diện quốc gia.

Báo cáo của FIFA cũng chỉ đích danh Cục Đăng ký Quốc gia (JPN) và Bộ Nội vụ Malaysia (KDN) là những cơ quan có liên quan trong vụ việc. FIFA cho biết FAM khẳng định “JPN đã xác minh tính hợp pháp của các giấy tờ nhập tịch”, nhưng JPN lại tiết lộ rằng họ không nhận được bất kỳ dữ liệu gốc hoặc bản viết tay nào từ FAM.

Đáng chú ý, FAM bị cáo buộc lấy dữ liệu cầu thủ từ một “cơ quan trung gian bên ngoài” thay vì trực tiếp xác minh thông tin. Điều này khiến Ủy ban Kỷ luật của FIFA cáo buộc FAM và chính phủ Malaysia “thiếu năng lực” trong việc quản lý hồ sơ nhập tịch cầu thủ.

Highlights Malaysia 0-0 Singapore Tối 20/12, Malaysia bị Singapore cầm hòa 0-0 trên sân nhà, qua đó chính thức bị loại khỏi ASEAN Cup 2024.