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Thể thao

Cavani giờ ra sao?

  • Thứ sáu, 19/6/2026 08:19 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Edinson Cavani chia tay Boca Juniors vì chấn thương dai dẳng nhưng chưa chịu khép lại sự nghiệp ở tuổi 39.

Cavani tìm kiếm bến đỗ mới sau khi rời Boca Juniors.

Theo Ole, quyết định của Cavani đến từ cuộc chiến dai dẳng với chấn thương lưng nghiêm trọng. Vấn đề thoát vị đĩa đệm và đau lưng mạn tính khiến cựu sao MU gần như không thể duy trì thể trạng thi đấu ổn định, buộc đôi bên thống nhất chấm dứt hợp đồng mà không kèm phí bồi thường.

Suốt mùa vừa qua, Cavani chỉ ra sân hai trận và không ghi bàn thắng nào. Trước đó, anh phải tiến hành một ca tiểu phẫu cột sống nhằm cải thiện tình trạng chấn thương, nhưng cường độ khắc nghiệt của bóng đá Argentina tiếp tục khiến vấn đề tái phát, làm hạn chế nghiêm trọng khả năng đóng góp chuyên môn.

Dù rời Boca Juniors sớm hơn dự kiến, Cavani không có ý định treo giày. Người đại diện của tiền đạo 39 tuổi cho hay quyết định này chỉ nhằm tìm kiếm một môi trường thi đấu phù hợp hơn với thể trạng hiện tại, thay vì khép lại sự nghiệp. "Cậu ấy cảm thấy ổn và đang hướng về phía trước. Việc chấm dứt hợp đồng không đồng nghĩa với giải nghệ", một nguồn tin thân cận cho biết.

Trước khi trở lại Nam Mỹ, Cavani từng trải qua sự nghiệp đỉnh cao tại châu Âu, bắt đầu từ Palermo, bùng nổ tại Napoli, rồi trở thành biểu tượng của PSG với 6 chức vô địch Ligue 1. Năm 2020, anh gia nhập MU, ghi 19 bàn sau 59 trận, để lại dấu ấn đậm nét tại Old Trafford.

Ở cấp độ đội tuyển, Cavani vẫn là một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử Uruguay với 58 bàn sau 136 trận, chỉ xếp sau kỷ lục gia Luis Suarez. Anh vô địch Copa America 2011 và vào bán kết World Cup 2010, trước khi chia tay đội tuyển năm 2022.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

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