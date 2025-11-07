Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cầu thủ Tottenham mất bộn tiền trong vụ lừa đảo

  • Thứ sáu, 7/11/2025 06:10 (GMT+7)
Tiền vệ Yves Bissouma đối mặt cú sốc lớn ngoài sân cỏ khi hơn 800.000 bảng trong tài khoản VIP tại ngân hàng Coutts bị nghi rút ruột trong một vụ lừa đảo tinh vi.

Yves Bissouma bị lừa mất số tiền lớn.

Bissouma trở thành nạn nhân trong một vụ lừa đảo liên quan tới tài khoản VIP tại ngân hàng nổi tiếng Coutts. Theo The Sun, hơn 834.000 bảng của ngôi sao Tottenham bị chuyển bất hợp pháp trong giai đoạn từ tháng 9/2022 đến tháng 6/2024.

Người bị cáo buộc là Maurice Gomes, 31 tuổi, bị bắt sau khi Bissouma trình báo cách đây hơn một năm. Cảnh sát Metropolitan xác nhận Gomes bị truy tố với hai tội danh lừa đảo, mỗi tội có mức án tối đa lên tới 10 năm tù.

Hồ sơ tòa án cho thấy Gomes bị cáo buộc chuyển tiền của Bissouma vào tài khoản cá nhân mà không có sự đồng ý hay được biết của ngôi sao Premier League. Các công tố viên khẳng định mục đích của Gomes là thu lợi bất chính từ các giao dịch tổng cộng 834.000 bảng.

Hiện chưa rõ mối quan hệ giữa Gomes và Bissouma, và cơ chế nào cho phép Gomes truy cập tài khoản ngân hàng của tiền vệ Tottenham vẫn là ẩn số. Ngân hàng Coutts từ chối đưa ra bình luận về vụ việc.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ: "Vụ việc gây tổn thương sâu sắc cho Yves. Đây là một năm đầy khó khăn với anh ấy cả trong và ngoài sân cỏ, và chuyện này càng làm mọi thứ thêm nặng nề". Trước đó, hồi tháng 6, chiếc đồng hồ trị giá 255.000 bảng của Bissouma cũng bị cướp.

Trong màu áo Tottenham, Bissouma có 100 lần ra sân nhưng từ tháng 8 tới nay gần như bị "đóng băng". Ở đội tuyển Mali, anh gặp chấn thương ngay sau khi vào sân từ băng ghế dự bị hồi tháng 10.

Gomes sống trong ngôi nhà 6 phòng ngủ trị giá 1,4 triệu bảng ở Enfield, Bắc London. Anh gia nhập Spurs từ Brighton vào năm 2022 với mức lương khoảng 50.000 bảng/tuần.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

