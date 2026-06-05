Cầu thủ Thụy Sĩ được dự World Cup vào phút chót

Tiền đạo Breel Embolo cuối cùng có thể thở phào sau nhiều ngày thấp thỏm chờ đợi khi được cấp phép nhập cảnh vào Mỹ để tham dự World Cup 2026 cùng tuyển Thụy Sĩ.

Embolo (áo đỏ) có thể hội quân cùng đội tuyển.

Hôm 2/6, chân sút 29 tuổi phải ở lại quê nhà và lỡ chuyến bay cùng toàn đội tới đại bản doanh tại San Diego. Nguyên nhân xuất phát từ việc giấy phép du lịch ESTA của anh bất ngờ bị phía Mỹ đưa vào diện xem xét bổ sung ngay trước thời điểm khởi hành.

Trong khi các đồng đội bắt đầu quá trình chuẩn bị trên đất Mỹ, Embolo phải ở lại Thụy Sĩ để chờ quyết định cuối cùng từ cơ quan chức năng. Sự việc khiến ban huấn luyện và người hâm mộ đội bóng xứ đồng hồ không khỏi lo lắng bởi Embolo là trụ cột quan trọng trên hàng công.

Tuy nhiên, mọi khúc mắc được giải quyết. Liên đoàn Bóng đá Thụy Sĩ xác nhận tiền đạo đang khoác áo AS Monaco được cấp thị thực và sẽ lên đường tới Mỹ để hội quân với toàn đội.

"Chúng tôi vừa nhận được thông báo visa của Breel Embolo được phê duyệt. Cậu ấy sẽ có thể nhập cảnh vào Mỹ và dự kiến gia nhập đội tuyển vào tối thứ sáu", thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Thụy Sĩ cho biết.

Theo truyền thông địa phương, việc xét duyệt kéo dài do Mỹ yêu cầu bổ sung hồ sơ liên quan đến một vụ xô xát xảy ra tại Basel năm 2018. Bên cạnh đó, nhà chức trách Mỹ cũng xem xét các tài liệu pháp lý liên quan đến việc Embolo bị kết án vì đưa ra nhiều lời đe dọa trong năm 2023.

Dù những vấn đề được xử lý theo đúng quy trình pháp luật tại Thụy Sĩ, chúng vẫn khiến hồ sơ nhập cảnh của Embolo phải trải qua quá trình kiểm tra kỹ lưỡng hơn trước khi được chấp thuận.

Việc ngôi sao 29 tuổi kịp hội quân là cú hích lớn với Thụy Sĩ. Đội bóng châu Âu nằm ở bảng B cùng Canada, Bosnia & Herzegovina và Qatar.