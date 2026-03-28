Cầu thủ thi đấu 50 phút mới biết không có VAR

  • Thứ bảy, 28/3/2026 07:00 (GMT+7)
Việc không sử dụng VAR ở trận giao hữu giữa Tây Ban Nha và Serbia khiến nhiều quyết định gây tranh luận không được kiểm chứng.

Birmancevic yêu cầu VAR vào cuộc.

Trên sân La Ceramica, Tây Ban Nha tiếp Serbia trong một trận đấu hiếm hoi không có sự hỗ trợ của công nghệ VAR. Trọng tài Luis Godinho phải tự đưa ra toàn bộ quyết định, điều vốn dần trở nên xa lạ với bóng đá đỉnh cao.

Tình huống gây chú ý nhất đến ở hiệp hai, khi Veljko Birmancevic ra dấu yêu cầu VAR sau một pha bóng gây tranh cãi.

Tuy nhiên, yêu cầu này không thể đáp ứng vì công nghệ video không được sử dụng. Hình ảnh đó nhanh chóng lan truyền, phản ánh sự phụ thuộc ngày càng lớn vào VAR.

Trận đấu chứng kiến nhiều tình huống nhạy cảm. Lamine Yamal ngã trong vòng cấm Serbia sau pha va chạm từ phía sau, nhưng không có tiếng còi nào vang lên. Một pha bóng chạm tay sát khu vực cấm địa, hay tình huống Baena va chạm với Pavlovic trong vòng cấm Tây Ban Nha cũng không được xem lại.

Trong bối cảnh đó, quyết định đáng chú ý nhất của trọng tài là từ chối bàn thắng của Fermin Lopez. Ông xác định cầu thủ Tây Ban Nha chạm tay trước khi dứt điểm và đưa ra phán quyết ngay trên sân.

Việc không có VAR tạo ra hai luồng ý kiến. Một số cho rằng trận đấu mang lại cảm giác "nguyên bản" khi mọi quyết định được đưa ra tức thì. Ngược lại, nhiều người cho rằng sự thiếu vắng công nghệ làm tăng nguy cơ sai sót, đặc biệt trong các tình huống quan trọng.

Không chỉ riêng trận này, nhiều trận giao hữu quốc tế trong cùng ngày tại châu Âu cũng không áp dụng VAR. Tuy nhiên, ở một số trận khác như Pháp gặp Brazil tại Mỹ, công nghệ vẫn được sử dụng và ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định trên sân.

Đào Trần

Tây Ban Nh Fermin Lopez Lamine Yamal VAR Serbia Giao hữu

