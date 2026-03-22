Trận Argentina gặp Tây Ban Nha sụp đổ vì dối trá và bất đồng

Finalissima không thể diễn ra, phía Tây Ban Nha cho rằng nguyên nhân chính nằm ở việc Argentina không muốn thi đấu.

Lionel Messi lỡ cơ hội chạm trán Tây Ban Nha.

Finalissima, trận tranh danh hiệu giữa nhà vô địch châu Âu và Nam Mỹ, chính thức không thể tổ chức. Sau nhiều tháng đàm phán, kế hoạch tưởng chừng đã hoàn tất lại đổ vỡ vào phút chót.

Theo AS, nguyên nhân không chỉ đến từ yếu tố khách quan. Họ cho rằng Argentina không thực sự muốn tìm giải pháp để trận đấu diễn ra.

Ban đầu, các bên thống nhất tổ chức tại Qatar với giá trị thương mại hơn 20 triệu euro. Tuy nhiên, biến động địa chính trị khiến kế hoạch tại Doha không còn khả thi.

Trước tình hình đó, Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) cùng UEFA đề xuất nhiều phương án thay thế. Trong đó có việc tổ chức tại sân Bernabéu, chọn địa điểm trung lập hoặc chuyển sang thể thức lượt đi, lượt về.

Dù vậy, các đề xuất này không đạt được đồng thuận. Finalissima vì thế buộc phải hủy bỏ.

Phía Tây Ban Nha khẳng định họ luôn sẵn sàng thi đấu, bất kể hoàn cảnh. UEFA cũng thể hiện thiện chí tương tự. Chính vì vậy, phát biểu của Chủ tịch CONMEBOL Alejandro Domínguez khiến họ bất ngờ, khi ông tuyên bố Argentina là nhà vô địch của danh hiệu chưa từng diễn ra.

Quan hệ giữa các liên đoàn vì thế thêm căng thẳng. RFEF cho rằng đã có “nhiều lời không đúng sự thật” xuất hiện trong quá trình đàm phán.

Nguồn tin từ Tây Ban Nha nhấn mạnh: “Trận đấu sẽ không diễn ra. Argentina không muốn điều đó”. Họ cho rằng thất bại 1-6 trước Tây Ban Nha trong quá khứ cùng những vấn đề pháp lý của Chủ tịch AFA Claudio Tapia là các yếu tố tác động.

Trong khi Finalissima đổ vỡ, Tây Ban Nha nhanh chóng tìm phương án thay thế. Serbia và Ai Cập được lựa chọn cho loạt trận giao hữu sắp tới.

Từ một ý tưởng mang tính biểu tượng, Finalissima giờ trở thành điểm nóng mới của những căng thẳng giữa các nền bóng đá lớn.