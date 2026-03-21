Argentina đá giao hữu với đội tuyển kém Việt Nam 7 bậc

Kế hoạch chuẩn bị cho World Cup 2026 của tuyển Argentina có sự thay đổi đáng kể sau khi trận Finalissima với Tây Ban Nha bị hủy bỏ.

Argentina sẽ đá giao hữu với Mauritania.

Ban đầu, Argentina dự kiến có trận Finalissima với Tây Ban Nha tại Qatar vào ngày 27/3. Tuy nhiên, do tình hình căng thẳng tại Trung Đông, cuộc đối đầu này không thể diễn ra như kế hoạch.

Trước diễn biến bất khả kháng, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) nhanh chóng tìm phương án thay thế. Thầy trò HLV Lionel Scaloni sẽ tiếp đón Mauritania vào ngày 27/3 trên sân nhà La Bombonera. Đây được xem là trận đấu chia tay khán giả nhà trước khi đội lên đường bảo vệ cúp vàng World Cup tại Mỹ, Mexico và Canada.

Mauritania đang xếp hạng thứ 115 trên bảng xếp hạng FIFA, kém Việt Nam 7 bậc (hạng 108). Trong lịch sử, Mauritania cũng chưa bao giờ góp mặt ở một kỳ World Cup.

Trước màn chạm trán Argentina, Liên đoàn Bóng đá Mauritania có kế hoạch đá giao hữu với Palestine tại Morocco, nhưng trận đấu này cũng bị hủy do xung đột chính trị ở Trung Đông.

Sau trận gặp Mauritania, Argentina sẽ có trận giao hữu tiếp theo vào ngày 31/3 gặp Zambia. Dù các đối thủ không quá mạnh, những trận đấu này vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Messi cùng các đồng đội duy trì phong độ và thử nghiệm đội hình trước thềm giải đấu lớn nhất hành tinh.

Argentina sẽ ra quân tại World Cup 2026 bằng cuộc chạm trán Algeria vào ngày 16/6.

