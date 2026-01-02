Cầu thủ Pháp là nạn nhân trong thảm kịch cháy quán bar ở Thụy Sĩ

Bóng đá Pháp và Ligue 1 chìm trong bàng hoàng sau thảm kịch hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra tại Thụy Sĩ, khiến 47 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Tahirys Dos Santos bị bỏng nặng.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h30 sáng ngày 1/1 tại quán bar Le Constellation, khu du lịch Crans-Montana (bang Valais). Lúc này, khoảng 200 người đang tụ tập đón năm mới. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, lan nhanh khiến nhiều người hoảng loạn tìm cách thoát thân trong cảnh la hét và hỗn loạn.

Trong số các nạn nhân có Tahirys Dos Santos, cầu thủ trẻ 19 tuổi thuộc biên chế CLB Metz. Dos Santos bị bỏng nặng và đang được điều trị chuyên sâu. Ban lãnh đạo, cầu thủ và ban huấn luyện Metz bày tỏ sự bàng hoàng, đồng thời gửi lời động viên tới Dos Santos và gia đình trong giai đoạn khó khăn.

Theo người đại diện Christophe Hutteau, Dos Santos chưa phải thở máy, tín hiệu tích cực so với những lo ngại ban đầu. Tuy nhiên, anh được chuyển tới đơn vị điều trị bỏng chuyên sâu, cho thấy mức độ tổn thương nghiêm trọng. Bạn gái của Dos Santos cũng phải nhập viện, khi cả hai ở tầng một quán bar và gặp nhiều khó khăn trong việc thoát ra ngoài.

Dos Santos là trụ cột của đội Metz B mùa này, thi đấu tại giải hạng Năm Pháp, với 10 lần ra sân và từng được trao băng đội trưởng. Anh cũng lần đầu được đăng ký trong đội một ở trận thắng Biesheim 3-0 tại Cúp Quốc gia Pháp hồi tháng 12, dù chưa ra sân.

Trong khi đó, công tác nhận dạng các nạn nhân tử vong đang diễn ra và được cảnh sát đánh giá là mất nhiều thời gian. Danh tính nạn nhân đầu tiên được xác nhận là Emanuele Galeppini, tay golf người Italy mới 17 tuổi. Thảm kịch tại Crans-Montana để lại nỗi đau khôn nguôi cho thể thao châu Âu trong những ngày đầu năm mới.