Cầu thủ không thể bị đánh bại ở World Cup 2026

Aaron Wan-Bissaka gây ấn tượng mạnh khi không để bất kỳ cầu thủ nào rê bóng qua người ở World Cup 2026.

Wan-Bissaka có màn trình diễn ấn tượng ở World Cup 2026.

Sáng 2/7, Wan-Bissaka hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự dù CHDC Congo thua ngược 1-2 trước tuyển Anh thuộc vòng 32 đội World Cup 2026. Sofascore chấm Wan-Bissaka 7,6 điểm, cao thứ nhì trận đấu, chỉ sau Harry Kane bên phía tuyển Anh (8,5 điểm).

Trong suốt 90 phút, Wan-Bissaka có 11 tình huống phòng ngự, gồm 7 pha phá bóng, 2 lần tắc bóng, 1 pha chặn cú sút và đặc biệt là pha cứu thua ngay trên vạch vôi, từ chối bàn thắng tưởng như chắc chắn của Marcus Rashford. Anh cũng thắng cả 3 pha tranh chấp tay đôi dưới mặt đất và không bị bất kỳ cầu thủ Anh nào rê bóng qua người.

Đáng chú ý, đây không phải màn trình diễn ấn tượng duy nhất của Wan-Bissaka tại World Cup 2026. Hậu vệ sinh năm 1997 chơi trọn vẹn cả 4 trận của CHDC Congo, lần lượt chạm trán Bồ Đào Nha, Colombia và Anh nhưng duy trì thành tích đáng nể. Anh chưa một lần bị đối phương rê bóng qua người ở kỳ World Cup năm nay.

Wan-Bissaka không cho bất kỳ cầu thủ nào ở World Cup 2026 vượt qua.

Sinh ra tại Croydon (Anh) trong gia đình gốc CHDC Congo, Wan-Bissaka từng khoác áo các đội U20 và U21 Anh nhưng chưa bao giờ được triệu tập lên "Tam sư". Sau thời gian dài chờ đợi trong vô vọng, anh quyết định chuyển sang khoác áo CHDC Congo từ năm 2025.

Dù không thể cùng CHDC Congo tạo nên cú sốc trước tuyển Anh, Wan-Bissaka vẫn có màn đáp trả đầy thuyết phục bằng màn trình diễn đẳng cấp. Trước đội tuyển chưa từng trao cho mình cơ hội, cựu hậu vệ MU chứng minh bản thân vẫn là một trong những hậu vệ một đối một hay nhất thế giới.

Việc lựa chọn khoác áo CHDC Congo mở ra chương mới cho Wan-Bissaka. Với kinh nghiệm thi đấu tại Premier League, Wan-Bissaka góp phần tăng cường đáng kể sức mạnh cho đại diện châu Phi trên hành trình gây tiếng vang tại World Cup 2026.

Highlights Anh 2-1 CHDC Congo Đêm 1/7, Harry Kane tỏa sáng giúp tuyển Anh đánh bại CHDC Congo 2-1, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.