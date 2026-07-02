Cherki gặp áp lực ngoài sân cỏ

Rayan Cherki được cho là đang trải qua giai đoạn căng thẳng vì một vấn đề cá nhân ngoài sân cỏ.

Rayan Cherki được cho là đang chịu áp lực vì vấn đề cá nhân ngoài sân cỏ.

Rayan Cherki đang trở thành tâm điểm chú ý sau phản ứng của anh ở trận thắng Thụy Điển 3-0 thuộc vòng 1/16 World Cup 2026. Cụ thể, ngôi sao của Man City được cho là gạt tay HLV Didier Deschamps khi thuyền trưởng "Les Bleus" tiến đến chúc mừng.

Theo nguồn tin nội bộ của ĐTQG, tiền vệ tuyển Pháp đang trải qua một giai đoạn phức tạp ngoài sân cỏ. Tình huống này được cho là khiến Cherki chịu nhiều áp lực trong những ngày gần đây. Nguồn tin thân cận với cầu thủ khẳng định anh rơi vào trạng thái căng thẳng từ cuối tuần trước và gặp khó khăn trong việc nghỉ ngơi.

Vấn đề cá nhân của Cherki cũng được bộ phận nhân sự nắm thông tin. Tuy nhiên, hiện chưa có thêm chi tiết cụ thể về sự việc.

Sau trận đấu với Thụy Điển, phản ứng của Cherki tạo ra nhiều bàn luận. Dù vậy, những người gần gũi với cầu thủ này cho rằng hành động đó không nhằm vào HLV hay đồng đội, mà xuất phát từ sự thất vọng với chính bản thân.

Cherki đang chịu áp lực lớn trong giai đoạn quan trọng của tuyển Pháp. Trong bối cảnh World Cup bước vào vòng knock-out, tình trạng tâm lý của cầu thủ này trở thành vấn đề được quan tâm.