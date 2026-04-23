Cherki mở đường vô địch cho Man City

Giữa cuộc đua vô địch nghẹt thở, Rayan Cherki đang trở thành luồng sinh khí mới giúp Manchester City tăng tốc đúng lúc.

Có những cầu thủ sinh ra để làm hệ thống vận hành trơn tru. Cũng có những cầu thủ sinh ra để phá vỡ sự nhàm chán của hệ thống. Rayan Cherki thuộc nhóm thứ hai.

Trong mùa giải mà Manchester City phải căng mình đua vô địch từng điểm số với Arsenal, đội bóng của Pep Guardiola vẫn thắng, vẫn kiểm soát, vẫn lạnh lùng như thường thấy. Nhưng đôi khi, họ thiếu đi thứ cảm xúc bất ngờ từng khiến cả châu Âu run sợ.

Cherki đang mang thứ đó trở lại.

Trong chiến thắng chật vật 1-0 trước Burnley rạng sáng 23/4 để lấy lại ngôi đầu bảng, tiền vệ người Pháp không chỉ chơi tốt. Anh khiến trận đấu sống động hơn. Khi phần lớn cầu thủ quanh mình chọn giải pháp an toàn, Cherki chọn rê bóng, đánh gót, xoay người, đột phá và mạo hiểm.

Đó là khác biệt lớn nhất của anh.

Bóng đá hiện đại ngày càng tối ưu hóa mọi thứ. Các HLV muốn cấu trúc, dữ liệu, vị trí và tỷ lệ thành công cao. Những nghệ sĩ sân cỏ vì thế ít dần. Cherki xuất hiện như ngoại lệ đẹp mắt.

Pep tìm lại chất ngẫu hứng đã mất

Manchester City từng sở hữu rất nhiều cầu thủ có thể tạo ma thuật trong không gian hẹp. David Silva, Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez hay thậm chí Bernardo Silva đều có khả năng làm điều bất ngờ.

Nhưng theo thời gian, Man City trở nên thực dụng hơn. Họ vẫn cực mạnh, nhưng nhiều trận thắng được giải quyết bằng sự chuẩn xác thay vì cảm hứng.

Cherki kéo cảm hứng ấy quay về.

Pep đang xếp anh ở vị trí số 10 phía sau Erling Haaland, cùng Antoine Semenyo và Jérémy Doku ở hai cánh. Bộ tứ này dần trở thành lựa chọn ưa thích của Guardiola, đồng nghĩa Phil Foden phải chấp nhận vai trò thứ yếu hơn.

Điều đó không đến từ ưu ái, mà từ hiệu quả.

Cherki biết tìm khoảng trống sau lưng tiền vệ đối thủ. Anh thường drift sang phải để nhận bóng rồi bất ngờ tăng tốc vào trung lộ. Khi Haaland hút người kèm, Cherki lập tức lao vào vùng trống. Khi hai cánh bị khóa, anh tự mở khóa bằng kỹ thuật cá nhân.

Trước Burnley phòng ngự thấp và co cụm số đông, những mẫu cầu thủ như Cherki đặc biệt quan trọng. Một đường chuyền thẳng khe, một cú chạm bóng đổi hướng hay pha rê dắt xuyên tuyến có thể phá cả khối phòng ngự.

Man City cần người như vậy hơn bao giờ hết.

Từ nghệ sĩ thành chiến binh

Tài năng chưa bao giờ là vấn đề với Cherki. Câu hỏi lớn nhất luôn là thái độ và tính kỷ luật.

Thời còn ở Olympique Lyonnais, anh nhiều lần bị xem là cầu thủ thích biểu diễn hơn phục vụ tập thể. Kỹ thuật thượng thừa đi kèm xu hướng giữ bóng lâu, cố làm mọi thứ một mình và thiếu đóng góp khi không có bóng.

Pep không chấp nhận điều đó.

Điểm đáng chú ý nhất trong quá trình tiến bộ của Cherki là anh đã thay đổi mà không đánh mất bản sắc. Guardiola yêu cầu cầu thủ người Pháp pressing nhiều hơn, lùi về đúng vị trí nhanh hơn và hiểu khi nào cần chuyền đơn giản. Cherki đang đáp lại tích cực.

Đó là lý do anh được tin dùng.

Một nghệ sĩ biết chạy vì tập thể nguy hiểm hơn rất nhiều nghệ sĩ chỉ biết trình diễn.

Dĩ nhiên, Cherki vẫn còn điểm yếu. Khả năng dứt điểm chưa đủ ổn định. Trước Burnley, anh bỏ lỡ vài cú sút từ rìa vùng cấm và suýt ghi bàn nếu không bị Martin Dúbravka cản phá.

Nhưng đó là lỗi của người đang dám thử, không phải người biến mất.

Trong chặng nước rút vô địch, Manchester City không chỉ cần chiến thắng. Họ cần cảm giác rằng bất cứ lúc nào cũng có người tạo ra điều đặc biệt.

Haaland là cỗ máy ghi bàn. Bernardo là bộ não chiến thuật. Rodri là trục cân bằng khi khỏe mạnh. Nhưng Cherki mang thứ khác: sự khó đoán.

Và đôi khi, danh hiệu được quyết định bởi những điều đối thủ không thể đoán trước.

Nếu City vượt Arsenal để đăng quang mùa này, họ sẽ cảm ơn nhiều ngôi sao quen thuộc. Nhưng đừng ngạc nhiên nếu cái tên tạo bước ngoặt lớn nhất lại là Cherki.

Bởi trong cỗ máy hoàn hảo của Pep, cầu thủ nguy hiểm nhất có thể chính là người chơi bóng như đang ở sân trường.