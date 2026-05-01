Cầu thủ Indonesia bị cấm thi đấu 3 năm vì cú đạp thô bạo

Theo truyền thông Indonesia, Fadly chỉ có thể trở lại sân cỏ sớm nhất vào tháng 4/2029. Án phạt nặng tay được đưa ra nhằm răn đe và siết chặt kỷ luật, trong bối cảnh vụ việc gây phẫn nộ vì tính chất nguy hiểm và phi thể thao.
Sự cố xảy ra ở vòng 32 giải U20EPA hôm 19/4 tại Semarang, trong trận thắng 2-1 của U20 Dewa United trước U20 Bhayangkara FC. Trong lúc căng thẳng leo thang sau trận, Fadly lao vào tung cú đá kiểu "kung-fu" trúng vùng đầu phía sau của cầu thủ U20 Dewa United. Nạn nhân bị trật khớp vai, còn Fadly nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Vụ việc lập tức gây làn sóng chỉ trích dữ dội trong cộng đồng bóng đá Indonesia. Không chỉ phải chịu án treo giò dài hạn, Fadly còn bị loại khỏi đội tuyển U20 quốc gia.
Fadly được xem là viên ngọc triển vọng của bóng đá xứ vạn đảo. Anh góp công giúp U17 Indonesia giành vé dự U17 World Cup 2025 và ghi dấu ấn với bàn thắng vào lưới U17 Honduras, mang về chiến thắng lịch sử cho đội nhà tại giải đấu.
Tuy nhiên, chỉ một khoảnh khắc mất kiểm soát khiến tương lai của cầu thủ sinh năm 2006 rẽ sang hướng khác.
