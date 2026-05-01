Cầu thủ nhập tịch Indonesia làm rung chuyển giải Hà Lan

Vụ việc liên quan đến Dean James, cầu thủ hoàn tất quá trình nhập tịch Indonesia và đang thi đấu tại giải Hà Lan, đang gây xôn xao dư luận.

James mới có 5 lần ra sân cho đội tuyển Indonesia kể từ trận ra mắt hôm 20/3 (thua Australia). Quyết định chuyển hướng từ thi đấu cho tuyển Hà Lan sang Indonesia được anh đưa ra từ tháng 2/2025. Tuy nhiên, chính lựa chọn này lại mở ra một rắc rối pháp lý nghiêm trọng mà ngay cả cầu thủ lẫn CLB chủ quản Go Ahead Eagles có thể chưa lường trước.

Vấn đề phát sinh sau trận Go Ahead Eagles thắng đậm NAC Breda với tỷ số 6-0 hôm 15/3. Trên podcast “De Derde Helft”, bình luận viên Rogier Jacobs gây chú ý khi cho rằng NAC Breda vẫn có thể thắng trận đấu dù nó đã kết thúc, với lý do James có thể bị xem là cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.

Theo Jacobs, trong một số trường hợp, khi cầu thủ gốc Hà Lan nhập quốc tịch Indonesia để thi đấu quốc tế, họ có thể mất quốc tịch Hà Lan. Nếu điều này xảy ra, những cầu thủ như James sẽ bị xem là ngoại binh và cần giấy phép lao động hợp lệ để thi đấu chuyên nghiệp. Nếu không có giấy phép, việc ra sân sẽ vi phạm quy định.

James trong màu áo của Go Ahead Eagles.

Chỉ 4 ngày sau khi podcast phát sóng, NAC Breda chính thức gửi đơn khiếu nại lên KNVB, yêu cầu xem xét tính hợp lệ của James. Không dừng lại ở đó, vụ việc nhanh chóng lan rộng khi có tới khoảng 25 cầu thủ khác rơi vào tình huống tương tự, chủ yếu là các tuyển thủ Indonesia, Suriname và Cape Verde.

Giáo sư luật thể thao Marjan Olfers nhận định rằng nếu một cầu thủ từ bỏ quốc tịch Hà Lan, họ sẽ thuộc phạm vi pháp lý khác và bắt buộc phải có giấy phép lao động để thi đấu tại quốc gia này. Điều này khiến vấn đề không còn là cá biệt mà có thể ảnh hưởng trên diện rộng.

KNVB cùng ban tổ chức Eredivisie (ECV) ban đầu bác bỏ yêu cầu đá lại trận đấu của NAC Breda, với lý do cả CLB lẫn cầu thủ đều không nhận thức được vấn đề giấy phép. Tuy nhiên, các luật sư cho rằng NAC vẫn có cơ hội lật ngược quyết định này khi kháng cáo.

Phiên tòa tại Utrecht (Hà Lan) diễn ra vào đầu tuần khiến mọi chuyện trở nên phức tạp. Nếu tòa án đứng về phía NAC Breda, hệ quả có thể cực kỳ nghiêm trọng: khoảng 133 trận đấu tại Eredivisie có nguy cơ bị khiếu nại và phải tổ chức lại. Điều này không chỉ gây hỗn loạn lịch thi đấu mà còn đe dọa khả năng hoàn thành mùa giải trước thềm FIFA World Cup 2026.

Từ một trường hợp cá nhân, câu chuyện của Dean James giờ đây đã trở thành một cuộc khủng hoảng pháp lý tiềm ẩn, có thể làm rung chuyển cả hệ thống bóng đá Hà Lan nếu không được giải quyết thỏa đáng.

