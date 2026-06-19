Cầu thủ Hàn Quốc đổ gục sau trận thua Mexico

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Sáng 19/6, Hàn Quốc thi đấu không hiệu quả trước Mexico trong cuộc chạm trán của hai đội ở bảng A World Cup 2026 trên sân Guadalajara. Ảnh: Reuters.
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Những cơ hội sáng sủa nhất của Hàn Quốc chỉ đến vào cuối trận, nhưng sự xuất sắc của hàng thủ Mexico dập tắt hy vọng của thầy trò HLV Hong Myung-bo. Ảnh: Reuters.
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Eom Ji-sung ôm đầu thất vọng với màn trình diễn của đội nhà. Ảnh: Reuters.
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Các cầu thủ Hàn Quốc đổ gục trên sân sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Ảnh: Reuters.
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Thủ môn Kim Seung-Gyu an ủi các đồng đội mặc dù anh cũng vừa có một trận đấu chưa hiệu quả. Ảnh: Reuters.
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Các cầu thủ Mexico cũng đổ xuống sân nhưng với tâm thế hân hoan vì họ vừa trở thành đội đầu tiên góp mặt ở vòng tiếp theo của World Cup 2026, sau hai chiến thắng trước Nam Phi và Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.
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Kim Min-jae không thể giấu nổi thất vọng sau trận. Ảnh: Reuters.
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Một cổ động viên Hàn Quốc thất thần trên khán đài. Cửa đi tiếp của Son Heung-min và các đồng đội vẫn còn khá lớn khi họ đã có 3 điểm trong tay sau trận thắng CH Czech ở trận mở màn. Ảnh: Reuters.
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