Cầu thủ Hàn Quốc đổ gục sau trận thua Mexico

Một cổ động viên Hàn Quốc thất thần trên khán đài. Cửa đi tiếp của Son Heung-min và các đồng đội vẫn còn khá lớn khi họ đã có 3 điểm trong tay sau trận thắng CH Czech ở trận mở màn. Ảnh: Reuters.