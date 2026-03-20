Cầu thủ Brazil bình thản dù cổ chân bị gãy

Sáng 20/3, Gremio giành chiến thắng 2-0 trước Vitoria thuộc vòng 7 giải Brazil nhưng tâm điểm là khoảnh khắc Marlon nằm sân với chấn thương nghiêm trọng.

Gương mặt gây chú ý của Marlon sau khi dính chấn thương nặng.

Theo Ge, hậu vệ trái này được xác định gãy cổ chân phải và sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 5 tháng sau ca phẫu thuật.

Pha va chạm trong hiệp hai với Caique khiến Marlon đổ gục. Nhưng điều khiến tất cả bất ngờ không phải là tình huống bóng, mà biểu cảm của cầu thủ này.

Trước khi được cáng rời sân, Marlon nở một nụ cười gượng gạo, đôi mắt ánh lên sự chịu đựng. Đó không chỉ là sự bình thản, còn là cách anh cố kìm nén cơn đau.

Hình ảnh lập tức lan truyền mạnh mẽ. Ngược lại, một số cầu thủ Gremio ôm đầu, thậm chí bật khóc khi nhận ra mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Trên khán đài, người hâm mộ đồng loạt hô vang tên Marlon khi xe cứu thương tiến vào.

Thông báo từ CLB xác nhận cầu thủ bị gãy cổ chân phải và sẽ được phẫu thuật tại Bệnh viện Moinhos de Vento. Thời gian hồi phục dự kiến kéo dài khoảng 5 tháng, đồng nghĩa anh sẽ vắng mặt trong phần lớn giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Marlon là một trong những mắt xích ổn định nhất của Gremio. Khả năng hỗ trợ tấn công lẫn phòng ngự của anh đóng vai trò quan trọng. Việc mất Marlon chắc chắn là tổn thất lớn với đội bóng.

