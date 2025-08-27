Câu thoại gây tranh luận của Việt Hoa

"Gió ngang khoảng trời xanh" mở ra cuộc tranh luận sau khi Kim Ngân do Việt Hoa thủ vai thể hiện quan điểm về hôn nhân và tiền bạc.

Trên màn ảnh nhỏ, Gió ngang khoảng trời xanh nổi bật khi có sự góp mặt của bộ ba Phương Oanh, Quỳnh Kool và Việt Hoa. Qua từng tập, mỗi nhân vật, tình tiết thu về hàng loạt lượt bình luận trên các nền tảng mạng xã hội. Mới đây, Kim Ngân của Việt Hoa gây tranh luận khi thể hiện quan điểm về mối quan hệ giữa hôn nhân và tiền bạc.

Trong tập 5, Mỹ Anh (Phương Oanh) và Hoàng Lam (Quỳnh Kool) cho rằng vợ chồng đồng lòng thì không cần quỹ riêng. Tới đây, Kim Ngân nói: "Em không đồng ý. Phụ nữ thời nay phải độc lập về kinh tế. Chồng có thể không có nhưng tiền nhất định phải có".

Bộ ba nhân vật chính thảo luận về chủ đề kinh tế trong hôn nhân. Ảnh: VFC.

Chỉ với một câu thoại, Kim Ngân mở ra cuộc tranh luận sôi nổi. Cụ thể, khán giả chia thành hai luồng ý kiến, một bên ủng hộ việc vợ chồng độc lập tài chính, kinh tế phải đặt lên hàng đầu. Số khác không đồng tình, cho rằng quan điểm này tác động xấu tới dân số.

"Không phụ thuộc vào ai thì mới chủ bản thân được. Với lại phụ nữ tự chủ được thì đàn ông mới bớt áp lực", "Xã hội phát triển và bình đẳng, đàn ông làm được thì phụ nữ cũng làm được. Phụ nữ có kinh tế thì họ không phải lo sợ điều gì cả. Khi họ không có chỗ dựa là chồng thì họ có tiền", "Tư tưởng độc hại thế", " Tìm điểm cân bằng đi chứ, lao vào kiếm tiền lấy thời gian đâu cho cuộc sống và gia đình", khán giả tranh cãi.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều khán giả đưa ra bình luận trung lập rằng cần cân đối hợp lý thì cuộc sống mới hạnh phúc.