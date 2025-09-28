Cầu Phong Châu thông xe sớm 3 tháng, tiết kiệm gần 200 tỷ

Một năm sau vụ sập cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng, cầu mới đã được xây dựng và thông xe sáng nay, sớm 3 tháng so với kế hoạch.

Cầu Phong Châu thông xe sáng nay. Ảnh: Bộ Xây dựng.

Sáng nay (28/9), Bộ Xây dựng phối hợp với tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ khánh thành và thông xe cầu Phong Châu mới trên Quốc lộ 32C. Công trình được triển khai theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp và hoàn thành sớm 3 tháng so với kế hoạch.

Cầu Phong Châu mới dài hơn 383 m, bề rộng 20,5 m, kết cấu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực. Đoạn đường dẫn hai đầu cầu dài gần 270 m.

Tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu khoảng 635 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, do Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thành, chi phí thực tế chỉ khoảng 439 tỷ đồng , tiết kiệm gần 200 tỷ so với dự toán.

Công trình được khởi công tháng 12/2024, sau khi cầu Phong Châu cũ bị sập do bão số 3 và mưa lũ, khiến giao thông trên tuyến Quốc lộ 32C bị chia cắt. Để khắc phục tình trạng này, Bộ Quốc phòng đã bố trí cầu phao tạm do Lữ đoàn Công binh 249 vận hành, phục vụ trung bình 15.000 lượt người và phương tiện qua lại mỗi ngày.

Cầu Phong Châu mới được đưa vào khai thác giúp nối liền hai bờ sông Hồng, khôi phục giao thông trên Quốc lộ 32C, tạo thuận lợi cho kết nối huyện Tam Nông với huyện Lâm Thao và các địa phương lân cận. Công trình không chỉ mang ý nghĩa về kinh tế, xã hội mà còn góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng của tỉnh Phú Thọ và khu vực.

Phần vốn dư sau thi công, khoảng 361 tỷ đồng so với mức vốn được Thủ tướng giao, dự kiến được sử dụng để đầu tư nâng cấp tuyến đường kết nối cầu Phong Châu mới với đường liên vùng, dài 5 km, tiêu chuẩn đường cấp III, thời gian thực hiện từ 2025 đến 2027.