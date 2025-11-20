Cầu Bình Triệu 1 sẽ thông xe cuối tháng này

Theo UBND phường Bình Lợi Trung, cầu Bình Triệu 1 sắp thông xe trở lại vào cuối tháng 11, qua đó hạn chế tình trạng kẹt xe cho cầu Bình Lợi và các tuyến đường quanh khu vực.

Việc nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 thời gian qua làm trầm trọng thêm tình trạng ùn tắc giao thông khu vực. Ảnh: Khương Nguyễn.

Thông tin được UBND phường Bình Lợi Trung chia sẻ tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 20/11.

Theo phường, từ ngày 1/9 đến nay, cầu Bình Triệu 1 thi công sửa chữa nên lưu lượng xe từ khu vực Thủ Đức và Bình Dương (cũ) đi vào trung tâm thành phố phải đổi hướng di chuyển sang cầu Bình Lợi vào đường Phạm Văn Đồng, đường Nguyễn Xí và ngược lại.

Dự kiến, dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 sẽ hoàn thành và cho phép thông xe trở lại vào cuối tháng 11, qua đó làm giảm lưu lượng xe lưu thông tại những khu vực này.

Dù vậy, phường Bình Lợi Trung cho rằng từ đầu tháng 9, học sinh, sinh viên cũng đã bắt đầu nhập học nên lưu lượng xe tăng đột biến vào khung giờ cao điểm, khiến lượng xe đông tại giao lộ khi dừng chờ đèn đỏ.

Trên tuyến đường Nguyễn Xí còn có chợ tự phát hình thành từ rất lâu, đôi khi có các hộ tràn xuống lòng đường buôn bán. Mặc khác, tuyến đường Dương Quảng Hàm (Gò Vấp cũ) đã hoàn thiện đưa vào sử dụng. Đường này kết nối để ra hướng đường Đặng Thùy Trâm, đường Phạm Văn Đồng, dẫn đến lưu lượng xe lưu thông tăng lên.

Nhằm giảm ùn tắc giao thông tại các tuyến đường Nguyễn Xí, đường Nơ Trang Long, đường Phạm Văn Đồng, UBND phường Bình Lợi Trung đã chỉ đạo Công an phường phối hợp Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông khảo sát để lắp đặt biển báo phụ cho phép rẽ phải khi đèn đỏ tại các giao lộ cần thiết.

Đồng thời, Công an phường và lực lượng an ninh cơ sở phối hợp Đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh điều tiết giao thông tại các tuyến đường, giao lộ trên địa bàn phường vào các khung giờ cao điểm trong ngày.

UBND phường cũng chỉ đạo Công an phường phối hợp Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, lực lượng an ninh cơ sở phường thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và cho các hộ kinh doanh, buôn bán trên tuyến đường Nguyễn Xí cam kết không vi phạm trật tự lòng lề đường. Theo đó, Công an phường Bình Lợi Trung đã lập biên bản xử phạt 18 vụ với số tiền 13,5 triệu đồng.

Trong thời gian tới, UBND phường sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý các hộ kinh doanh, buôn bán lấn chiếm vỉa hè, tràn xuống lòng đường.