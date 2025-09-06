Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cậu bé 4 tuổi nhanh trí giải cứu em trai rơi xuống mương nước sâu

  • Thứ bảy, 6/9/2025 21:28 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Thấy em trai 2 tuổi rơi xuống mương nước sâu hơn một mét, bé 4 tuổi chạy vào nhà hô hoán người lớn, giúp em thoát nạn.

Ngày 6/9, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài gần một phút ghi lại cảnh hai cháu bé chơi trước mương nước gần nhà, bất ngờ một bé bị mất thăng bằng và ngã úp mặt xuống mương.

Ngay lập tức, cậu bé lớn hơn đi cùng vội vàng chạy vào nhà hô hoán bà và người thân. Nhờ tiếng kêu cứu kịp thời, người thân nhanh chóng chạy ra kéo cháu bé gặp nạn lên bờ an toàn.

Ngay sau khi clip được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Mọi người khen bé trai thông minh, xử lý tình huống tốt.

4 tuoi cuu em trai anh 1

Sau tiếng hô hoán của bé trai, người thân đã kịp thời chạy ra cứu cháu bé dưới mương nước.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra tại xóm 7, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Hai cháu bé trong clip là Nguyễn Anh Quân (4 tuổi) và Nguyễn Anh Huy (2 tuổi).

Người thân của hai cháu bé cho biết, sự việc xảy ra vào tối 5/9. Khi đang chơi gần nhà, bé Huy bị sẩy chân xuống mương nước thải sâu hơn một mét. Đoạn mương này dài hàng trăm mét, chạy quanh xóm 7, vị trí Huy gặp nạn không có nắp cống.

“Khi bé Huy bị ngã xuống, nước đã ngập lút người. Gặp tình huống này, nếu bé Quân chạy lại kéo em trai lên thì cả hai có thể sẽ gặp nạn, nhưng cháu đã gọi người lớn tới ứng cứu”, chị Huyền My (người nhà bé Quân) chia sẻ.

Xe cứu thương đi 200 km, thu 21 triệu đồng: Buộc thôi việc hai người

Liên quan đến vụ xe cứu thương đi 200km thu 21 triệu đồng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 quyết định buộc thôi việc hai người, cảnh cáo một viên chức.

15 giờ trước

Liên tiếp phát hiện nhiều thi thể dạt về lòng hồ thủy điện

Chỉ trong 4 ngày, người dân đã phát hiện 4 thi thể theo nước trôi dạt về lòng hồ thủy điện Hủa Na (xã Thông Thụ, Nghệ An).

12:20 29/8/2025

Phát hiện hộp sọ và xương người rải rác trên núi ở Nghệ An

Trong quá trình lên núi, người dân xã Hưng Nguyên (Nghệ An) hốt hoảng khi phát hiện một hộp sọ cùng nhiều xương người nằm rải rác dọc đường nên báo cho cơ quan chức năng.

06:45 21/8/2025

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

https://tienphong.vn/cau-be-4-tuoi-nhanh-tri-giai-cuu-em-trai-roi-xuong-muong-nuoc-sau-post1775987.tpo

Thu Hiền/Tiền Phong

4 tuổi cứu em trai 4 tuổi cứu em Bé trai cứu em Thành Vinh Nghệ An Cứu em đuối nước

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý