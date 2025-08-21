Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phát hiện hộp sọ và xương người rải rác trên núi ở Nghệ An

  • Thứ năm, 21/8/2025 06:45 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong quá trình lên núi, người dân xã Hưng Nguyên (Nghệ An) hốt hoảng khi phát hiện một hộp sọ cùng nhiều xương người nằm rải rác dọc đường nên báo cho cơ quan chức năng.

Chiều 20/8, ông Hoàng Anh Tiến, Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An), cho biết công an đang điều tra làm rõ vụ việc phát hiện bộ xương người trên núi của xã này.

Xuong nguoi Nghe An anh 1

Cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó vào chiều 19/8, người dân đi lên núi Đại Huệ (xóm Đại Huệ, xã Hưng Nguyên) thì hốt hoảng phát hiện một hộp sọ người. Nhìn xung quanh, người dân phát hiện thêm nhiều xương là bộ phận của cơ thể người và quần áo của nữ giới. Sự việc lập tức được trình báo lên cơ quan công an.

Được biết, khu vực phát hiện bộ xương nằm trên núi, cách quốc lộ 46 khoảng 1km, cách khu vực nghĩa trang dân cư khoảng 500 m.

Nhận tin báo từ người dân, Công an xã Đại Huệ cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ việc.

Đến sáng 20/8, từ một số mẫu vật thu được, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là một cô gái trú trên địa bàn huyện Nam Đàn (cũ).

“Nạn nhân có vấn đề bất ổn về trí nhớ và đã mất tích từ nhiều tháng trước. Sau khi hoàn tất các thủ tục, người thân đã nhận và đưa thi thể nạn nhân về mai táng”, lãnh đạo xã Hưng Nguyên nói.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ngọc Tú/Tiền Phong

