Casemiro quá hay

Với 7 bàn bằng đầu ở mùa 2025/26, Casemiro trở thành cầu thủ không chiến hiệu quả nhất trong top 5 giải VĐQG châu Âu.

Một mùa giải mà Casemiro thật sự gánh vác tuyến giữa MU.

Casemiro đang trải qua mùa giải ghi bàn ấn tượng nhất trong sự nghiệp. Tiền vệ người Brazil có 8 bàn tại Premier League, tất cả đều đến từ đấu trường quốc nội. Đây là con số cao nhất anh từng đạt được, vượt qua cột mốc 7 bàn ở các mùa 2017/18, 2020/21 và 2022/23.

Điểm đặc biệt nằm ở cách Casemiro ghi bàn. Trong 8 pha lập công mùa này, có tới 7 bàn đến từ những tình huống đánh đầu. Bàn còn lại xuất hiện trong trận gặp Brighton, khi bóng chạm chân phải của anh sau một pha bóng bật lại. Điều đó biến Casemiro trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất bằng đầu trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu mùa này.

Bàn thắng thứ 7 bằng đầu của Casemiro trong trận MU thua 1-2 trước Leeds United.

Phía sau anh là những chuyên gia không chiến như Vedat Muriqi (6 bàn), Ante Budimir (5 bàn), Tabakovic hay Matteo Pellegrino (cùng 5 bàn). Tuy nhiên, hiệu suất của Casemiro vượt trội. Anh chỉ cần 14 pha đánh đầu để ghi 7 bàn, tức tỷ lệ thành công lên tới 50%. Trong đó, 9 cú dứt điểm đi trúng đích và chỉ 2 lần không chuyển hóa thành bàn thắng.

Thành tích đưa Casemiro tiến gần đến những cột mốc cao nhất trong một thập kỷ qua. Kỷ lục gần nhất thuộc về Harry Kane và Victor Osimhen với 12 bàn bằng đầu ở mùa 2022/23.

Đáng chú ý, thành công của Casemiro gắn liền với Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha kiến tạo 6 trong tổng số 8 bàn của Casemiro mùa này. Hai đường kiến tạo còn lại thuộc về Harry Maguire và Luke Shaw.

Tính trên toàn sự nghiệp cấp CLB, Casemiro ghi 72 bàn, trong đó có 31 pha lập công bằng đầu sau 17 mùa giải. Riêng việc ghi tới 7 bàn bằng đầu trong một mùa là kỷ lục cá nhân mới, vượt xa thành tích tốt nhất trước đó là 4 bàn.

Từ một tiền vệ phòng ngự, Casemiro bổ sung thêm vai trò mới là mũi nhọn không chiến hiệu quả. Đây không còn là phương án tình huống, mà trở thành vũ khí tấn công ổn định của anh.

